Alter Spitex Uzwil gibt Haushaltshilfe ab und konzentriert sich auf die Pflege Im vergangenen Jahr hat die Spitex Region Uzwil neue Räumlichkeiten im Neubau des Seniorenzentrums Sonnmatt bezogen – eine Herausforderung. Nun will sich die Organisation auf ihre Kernaufgabe konzentrieren und gibt die Haushaltshilfe an die Pro Senectute ab.

Alexander Bommeli, Präsident Spitex Uzwil, Peter Baumgartner, Geschäftsführer Pro Senectute Wil, und Regula Fitze, Geschäftsführerin Spitex Uzwil. Bild: Josef Bischof

Mitglieder des Spitexvereins der Region Uzwil haben sich am Mittwoch in der Turnhalle Zuzwil getroffen. Die Gemeinden Jonschwil, Lütisburg, Niederbüren, Niederhelfenschwil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil und Zuzwil gehören diesem an. Vereinspräsident Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren, blickte auf ein herausforderndes Jahr zurück. Im Februar 2022 seien die neue Räumlichkeiten im Neubau des Seniorenzentrums Sonnmatt bezogen worden. Mit dem Fachkräftemangel sei auch die Spitex Uzwil konfrontiert gewesen. Umso mehr freute sich der Präsident über das Ergebnis der Klientenbefragung. 85 Prozent haben die Freundlichkeit der Mitarbeitenden mit «sehr gut» bewertet, 15 Prozent immerhin mit «gut».

Informiert wurde über die Übertragung der Haushalthilfe an Pro Senectute Wil. Bisher haben hauswirtschaftliche Dienstleistungen mit Betreuung zum Dienstleistungsangebot der Spitex Uzwil gehört. Der Spitex-Vorstand hat die Gemeinden ersucht, diesbezüglich eine Vereinbarung mit der Pro Senectute Wil, im Fall von Niederbüren mit der Pro Senectute Gossau, abzuschliessen. Das ermöglicht es der Spitex Uzwil, sich auf die Kernkompetenz, die Pflege, zu konzentrieren. Die Übergabe erfolgt gemeindeweise gestaffelt.

Fünfmal um die Erde gefahren

64 Mitarbeitende engagieren sich für die Spitex Region Uzwil. Im letzten Jahr haben sie 621 Klienten betreut und dabei 62'482 Besuche ausgeführt. Sie waren mit zehn Spitex-Autos und vier E-Bikes unterwegs und haben rund 160'000 Kilometer zurückgelegt. Mit den Privatautos kommen zusätzlich über 4000 Kilometer dazu. Alles in allem sind sie fünfmal rund um die Erde gefahren.

Die neuen Büros der Spitex Region Uzwil befinden sich im Erdgeschoss des Sonnmatt-Neubaus. Bild: Josef Bischof

Geschäftsführerin Regula Fitze bezeichnete den Umzug von drei Standorten Oberbüren, Oberuzwil und Uzwil ins neue Domizil Sonnmatt als Herausforderung. Die neuen Räumlichkeiten seien in einem noch nicht fertiggestellten Neubau bezogen worden, ohne dass das Tagesgeschäft beeinträchtigt worden sei. «Jetzt freuen wir uns über die kurzen Wege von Büro zu Büro und über das Personalrestaurant», stellt die Geschäftsführerin fest. Und sie ergänzt: «Wir werden als Arbeitgeber und Dienstleistungserbringer mit unseren Fahrzeugen wahrgenommen.» Die Spitex der Region Uzwil ist mit einem jährlichen Umsatz von rund 4 Millionen Franken ein bedeutendes KMU.

Standen an der Versammlung im Service im Einsatz: Die Vorstandsmitglieder Ingrid Markart, Christine Wirth, Caroline Bartholet, Stefan Frei, Roland Hardegger und Kurt Marti (von links). Bild: Josef Bischof

Dem Vereinsvorstand gehören neben Bommeli auch Ingrid Markart, Caroline Bartholet, Christine Wirth, Stefan Frei und Roland Hardegger an. Verabschiedet wurde Kurt Marti, ehemaliger Leiter des Seniorenzentrum Uzwil, der 36 Jahre lang den Vorständen einander nachfolgender Spitex-Vereine angehört hat.