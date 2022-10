Alter Forum 60plus als städtisches Seniorennetzwerk: Wil schickt sich an altersfreundlicher zu werden. Forum 60plus als städtisches Seniorennetzwerk Wil schickt sich an altersfreundlicher zu werden. Über das wie und wann fand am Samstag ein Austausch statt.

In den vielen Diskussionsgruppen wurde eifrig diskutiert, wie man in Wil das Alter noch lebenswerter machen könnte. Am Ende zeigte es sich: an Ideen fehlt es mitnichten. Bild: Christof Lampart

Senioren machen in Wil ein Viertel der Bevölkerung aus – und wollen aktiv das Leben mitgestalten. Dafür braucht es aber altersgerechte Strukturen und eine gute Vernetzung. Diese könnte ein Wiler Forum 60plus übernehmen. Ein solches wurde am Samstagvormittag in der Kantonsschule Wil vorgestellt. Eingeladen waren Personen über 60 aus der Stadt und der Region, aber auch Interessierte aus der Politik und anderen Organisationen und Vereinen. Dieses, so Erwin Schweizer vom Netzwerk Alter – Nachhaltig Unterwegs (NANU), solle keine Konkurrenz zu Kursanbietern oder Beratungsstellen sein, sondern eine erste Anlaufstelle, welche die verschiedenen Angebote vernetze, und nicht das einzelne Projekt, sondern das grosse Ganze im Blick habe. Auch könnte ein konfessionell und politisch neutrales Forum 60plus nicht nur für Privatpersonen eine Auskunftsstelle für Altersfragen, sondern auch eine Anlaufstelle für die Politik sein.

Senioren sollen Senioren beraten

Als sinnvoll erachteten viele, wenn Wil zeitnah eine «Fachstelle Alter» ins Leben riefe, die zumindest teilweise, von alteren Personen betrieben würde. Denn schliesslich seien es gerade die Alten, welche gut wüssten, was für Bedürfnisse Gleichaltrige hätten.

Dario Sulzer, Stadtrat, Wil. Bild: PD

Stadtrat Dario Sulzer, der das Altersleitbild der Stadt Wil vorstellte, nahm das Anliegen auf und betonte die Wichtigkeit eines partizipativen Miteinanders zwischen Bevölkerung, Administration und Politik. Er sagte:

«Die wichtigsten Ressourcen einer Stadt sind die Menschen. Und deren zivilgesellschaftliches Engagement wollen wir in Wil nutzen.»

Deshalb könne er es sich gut vorstellen, dass, sollte ein Forum 60plus gegründet werden, Wil mit diesem eine Leistungsvereinbarung treffen könnte. «Wir wollen einer Bevölkerung, die älter wird, gerecht werden, aber professionelle und öffentliche Angebote allein können das nicht abdecken. Es braucht auch das Engagement von Privaten.

Stadt Wil stellt Leistungsvereinbarung in Aussicht

Der Stadtrat unterstützt den Aufbau eines Forum 60plus. Wir wären auch bereit, die Arbeit mit einer Leistungsvereinbarung zu strukturieren», so Sulzer.

Beat Steiger, Präsident des Netzwerk Alter - Nachhaltig Unterwegs (NANU). Bild: Chriustof Lampart

Der Präsident des NANU, Beat Steiger, nahm diese Aussage erfreut zur Kenntnis – und hatte auch bereits einen ersten Vorschlag: «Es gibt einen Verband von altersfreundlichen Städten, die zu altersspezifischen Fragen tagen. Wenn wir einen Leistungsauftrag bekämen, dann sollten wir schauen, dass wir in den Kreis der altersfreundlichen Städte aufgenommen werden könnten.»