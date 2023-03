Alt oder Neu Revision der geschichtsträchtigen Orgel oder neue E-Orgel: In Niederuzwil wurde heiss darüber diskutiert – nun ist das Ergebnis bekannt Die Stimmberechtigten der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil hatten darüber zu befinden, ob die alte Orgel für 160’000 bis 170’000 Franken revidiert werden soll oder eine kostengünstigere E-Orgel die bessere Lösung wäre. Der Entscheid fiel zugunsten der teureren Variante aus.

Die Orgel soll als wichtiges und zentrales Instrument in der Kirche erhalten bleiben. Sie wurde letztmals 1992 revidiert. Bild: PD

Nicht die Ausrichtung der Kirchenmusik stand wie in den Vorjahren im Zentrum der Bürgerversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil vom Mittwoch. Im Mittelpunkt stand die Frage des Erhalts der Orgel oder die Anschaffung einer neuen E-Orgel.

Diese beiden Varianten hatte die Kirchenvorsteherschaft den Kirchbürgern zur Abstimmung unterbreitet. Die Bürgerversammlung wurde von 65 Stimmberechtigten besucht, was einer Beteiligung von 2,6 Prozent entspricht.

Letzte voll pneumatische Orgel ihrer Art

Die bestehende Orgel hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Sie muss für die weitere Nutzung entweder revidiert oder durch eine Alternativlösung in Form einer elektronischen Orgel ersetzt werden. Bei der grossen Kirchenrenovation im Jahr 1938 kam die Kuhn-Orgel in die Kirche. Sie ist die letzte voll pneumatische Orgel ihrer Art in der Schweiz.

Verschiedentlich wurde die Orgel in den vergangenen Jahren revidiert, zuletzt 1992. Nun ist eine weitere Revision mach Ansicht der Kirchenvorsteherschaft dringend nötig. Es wird mit Kosten in Höhe zwischen 160’000 und 170’000 Franken gerechnet. Hinzu kommen jährliche Unterhaltskosten von rund 3000 Franken. Die Revision wird drei bis fünf Monate in Anspruch nehmen.

Die Meinungen waren geteilt

Als zweite Variante schlug die Kirchenvorsteherschaft die Anschaffung einer E-Orgel vor. Vorteile: tiefere Investitions- und geringe Unterhaltskosten. Die Kosten sind mit 80’000 bis 90’000 Franken veranschlagt.

Die Meinungen über diese beiden Varianten waren geteilt. «Die Reparaturen haben sich gehäuft», sagte Beat Diener, Mitglied der Kirchenvorsteherschaft. Trotzdem ist die Orgel seiner Ansicht nach wertvoll und sollte erhalten werden. Hanspeter Haltner war gleicher Ansicht. Er plädierte für den Erhalt der Orgel, die ein Kulturdenkmal darstelle. Die Kirchgemeinde trage eine gewisse Verantwortung für dieses Instrument.

Urs Lenggenhager war anderer Ansicht. Er erwähnte unter anderem die hohen Kosten für die Revision. «Die Orgel gehört zur Kirche», meinte ein weiterer Votant, der sich gegen die Anschaffung eines elektronischen Instruments wandte. In diesem Bereich seien Fortschritte erzielt worden, sagte ein weiterer Diskussionsteilnehmer. «Die Orgel liegt mir am Herzen», betonte ein Votant. Mit Blick in die Zukunft sei eine E-Orgel zu bevorzugen, lautete eine Wortmeldung. Ein anderer Kirchbürger fragte sich, wie lange das Know-how noch vorhanden sei, um die alte Orgel instand zu halten.

Pfarrer Hanspeter Meier ist neues Mitglied der Synode, Thomas Höhener wirkt in der GPK mit, Anita Zülli ist Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, Valentin Arnold hat seinen Rücktritt als Kirchenpräsident angekündigt, und Philipp Schlumpf ist Mitglied der GPK (von links). Bild: Philipp Stutz

Die Abstimmung ergab schliesslich ein klares Verdikt. Der Revision der alten Orgel wurde gegenüber einer E-Orgel klar der Vorzug gegeben. Als Nächstes wird diese Variante weiter bearbeitet. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden Kirchbürgerinnen und Kirchbürger über ein detailliertes Projekt abzustimmen haben.