«Als Familie sind wir stärker geworden» Familie Bommer aus Münchwilen widerlegt die Klischeevorstellungen über den Alltag mit einem handicapierten Kind. Und sie relativiert gleichzeitig die gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Adrian Zeller

Mara (rechts) mit ihren beiden Geschwistern Andrin und Jael Bommer. Bild: PD

Wenn Yvonne Bommer von ihrer zehnjährigen Tochter Mara erzählt, fallen immer wieder Aussagen, die Staunen und zugleich Nachdenklichkeit auslösen. Sie ist sich bewusst, dass Ausstehende nur sehr schwer nachvollziehen können wie besonders ihr Familienalltag verläuft, ihnen fehlt die praktische Erfahrung.

«Er ist oft anspruchsvoll, aber er bringt auch sehr viele schöne Momente mit sich. Unsere Tochter ist mit ihrer Eigenart auch ein Geschenk.»

Für die Menschen in ihrer Umgebung bedeutet das Mädchen oft eine Herausforderung, da sie sich nicht immer nach den gewohnten Formen des zwischenmenschlichen Umgangs verhält. Yvonne Bommer: «Mara orientiert sich wenig an Titeln oder gesellschaftlichen Positionen der Menschen, sie hält sich vor allem an ihren Gefühlseindruck von einer Person.» Sie äussert ihre Sympathien und Antipathien sehr viel weniger gefilterter, als es sogenannt «normale» Menschen tun. Wie die Mutter mit einem Schmunzeln erzählt, stellt ihre Tochter mit ihrer Art die gängigen Auffassungen von «normal» und «nicht normal» immer wieder in Frage.



Feines Gespür für andere

Yvonne Bommer arbeitet als zertifizierte Achtsamkeitslehrerin. «In diesem Bereich ist meine Tochter meine beste Lehrerin, Mara lebt völlig im Augenblick.» Vielleicht führt sie damit laut ihrer Mutter ein weiseres Leben, als jene Menschen, die ständig Prestige und Besitz nachjagen und sich davon vergeblich einen Zuwachs an Glück erhoffen.

Yvonne Bommer

Es brauche in der Gesellschaft solche Querdenker wie Mara, damit die Normen nicht zum starren Korsett werden, denkt ihre Mutter laut nach. «Sie zeigen uns auf, dass es auch ein absolut lohneswertes Leben links und rechts davon gibt. Trotz ihren Einschränkungen verfügt das Mädchen über eine hohe Sozialkompetenz, stellt ihre Mutter fest, sie erfasst Stimmungslagen anderer Menschen sehr rasch und präzis, und sie vermag verärgerte Personen zu besänftigen und traurige zu trösten.

«Auch wenn wir viele berührende und schöne Momente mit unserer Tochter erleben, sind die Belastungen im Alltag mit einem behinderten Kind erheblich grösser als mit nicht beeinträchtigten Kindern», unterstreicht die Mutter. Manchmal gebe es auch schwierige Situationen, etwa wenn das Mädchen etwas zerstöre.

«Wenn wir nicht ein tolles Umfeld aus Angehörigen und Freunden hätten, die uns oft unterstützen, wäre die Herausforderung noch viel grösser. Wir sind sehr dankbar dafür.»

Im Alltag mit Mara relativieren sich die gängigen Wertmassstäbe, ein scheinbar kleiner Fortschritt kann Anlass für grosse Freude sein. Als die Tochter beispielsweise zum ersten Mal alleine ein kurzes flaches Stück auf der Skipiste hinunterfuhr, begeisterte dieser Fortschritt die ganze Familie. Die Vorbereitungen waren aufwändig: eine spezielle Konstruktion aus zusammengeschraubten Skispitzen, Mara in einem Kletterkorsett, daran befestigt rechts und links eine Leine, um das Kind lenken zu können. all das war gemäss der Mutter erforderlich, zudem detaillierte vorgängige Abklärungen vor Ort sowie mehrmaliges Üben.

Bereits einmal Ski zu fahren ist für Mara ein voller Erfolg.

Wenn ihre Mutter von dieser Erfahrung erzählt, wird klar, dass dieser gemeinsam erlebte Höhepunkt die gleiche Wertigkeit eines Podestplatzes eines Profi-Skiasses hat. Mara zeigt ihren Eltern, wie auch den beiden älteren Geschwister Jael und Andrin, immer wieder auf, dass es auch andere Werte als die gängigen gibt, die im Leben zählen.

Diverse belastende Abklärungen

Mara Bommer kam 2008 zur Welt. Mit der Zeit offenbarten sich Unterschiede in der Entwicklung im Vergleich zu anderen Kleinkindern, sie machte weniger rasch Fortschritte, war sehr aktiv und schien Grenzen weniger gut zu spüren. Ihre Mutter rückt die speziellen Qualitäten ihrer Tochter in den Vordergrund, sie legt ihren Focus weniger auf die Handicaps, die sich im Bereich Wahrnehmungsstörung und kognitiver Beeinträchtigung befinden; früher war der Begriff geistige Behinderung gebräuchlich.

In den ersten Lebensjahren wurden die Eltern mit ihrem Kind von einer Koryphäe zur nächsten weitergereicht, um herauszufinden, was dem Mädchen fehle. Wenn Yvonne Bommer von dieser Phase erzählt, ist die damalige Belastung noch heute spürbar. «Es stellte sich damals auch die Frage, wer all dies bezahlt.» Irgendwann beschlossen die Eltern diese Odyssee zu beenden. Ihr Hauptanliegen war, dass sich ihre Tochter wohlfühlt und glücklich ist. Mit immer wieder neuen Abklärungen wäre sie dies kaum. «Ich war auch nicht eine, die ständig Rat und Unterstützung in Selbsthilfegruppen suchte.» Heute wird sie ihrerseits von betroffenen Eltern um Rat gefragt.

«Durch all unsere Erfahrungen sind wir stärker geworden und dadurch in der Lage, andere Eltern zu unterstützen. Es gab Phasen, in denen wir grossen Belastungen ausgesetzt waren und unseren Weg finden mussten. Es war nicht immer einfach.»

Mittlerweile besucht das Mädchen die Heilpädagogische Schule in Frauenfeld. Sorgen um ihre Zukunft macht sich die Mutter momentan nicht. «Mara hat ein sehr gutes Gespür für Menschen. Sie wird immer spüren, wer ihr gut tut und wer nicht.» Mit diesem inneren Kompass wird sie ihr Leben meistern, ist Yvonne Bommer überzeugt.