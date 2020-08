Alltag im Alten Wil im Korsett der Vorschriften Am vergangenen Montag wurde die 27. Ausstellung im Wiler Stadtmuseum eröffnet.

«Stadtluft macht frei – oder doch nicht?»

Das wird im Titel der Ausstellung rhetorisch gefragt. Diese Affiche bezieht sich auf den mittelalterlichen Rechtsgrundsatz, wonach ein in der Stadt lebender Unfreier nach einem Jahr und einem Tag von seinem Dienstherren nicht mehr zurückgefordert werden konnte. Wer das urbane Leben gegen das bisherige Dasein als «Landei» eintauschte, hatte nicht automatisch einen komfortableren Alltag, wie im Stadtmuseum seit dieser Woche zu erfahren ist. Im Gespräch mit der Wiler Zeitung betont Werner Warth:

Die Ausstellung präsentiert das Leben im alten Wil. PD

«Unsere heutige Sicht auf das Mittelalter ist von Klischeevorstellungen und von Irrglauben geprägt.»

Er erwähnt etwa das gängige Schlagwort vom «finsteren Mittelalter». Selbstverständlich habe es damals schreckliche Zustände gegeben, aber dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Der Alltag bestand laut dem Stadtarchivar aus weit mehr als aus Pestseuchen, Folter und Hexenverbrennungen.

Mit seiner neuen Ausstellung will Warth den Besuchenden Gelegenheit bieten, ihr eigenes Bild vom Mittelalter am Beispiel Wil vielschichtiger zu gestalten. Die Möglichkeiten dazu sind in der Ausstellung entsprechende Schrifttafeln, Leuchtpulte, Videoclips, Schaukästen, lebensgrosse Figuren sowie historische Dokumente, die zum Teil erstmals öffentlich zu sehen sind. Die interaktive Präsentation will etwas vom Lebensgefühl in einer mittelalterlichen Kleinstadt erfahrbar machen. Warth meint:

«Heute ächzen gelegentlich Bauherren unter der Last der entsprechenden Vorschriften.»

Mit seiner Schau wolle er aufzeigen, wie sehr das damalige Leben der Wiler von Vorschriften reglementiert gewesen sei, in einem Masse, wie es heute kaum mehr vorstellbar ist. 49 Weisungen sind in der Ausstellung aufgelistet; es sind weit mehr Verbote und Gebote, die es damals zu beachten galt. So war beispielsweise das Ballenschlagen und Kegeln zur Verspergottesdienstzeit verboten. Im Weiteren durfte nach dem Läuten der Torglocken niemand mehr auf der Gasse sein.

Werner Warth, Leiter des Wiler Stadtmuseums PD

Während heute rasch einmal der Verdacht nach einem Überwachungsstaat aufkommt – etwa wenn es um die Corona-WarnApp geht – war der individuelle Freiraum in früheren Jahrhunderten äusserst gering. Insbesondere auch wegen eines verordneten Denunziantentums. Die Stadtbewohner waren verpflichtet, der Obrigkeit beobachte Regelstösse zu melden, andernfalls wurden sie gebüsst.

Im Weiteren mussten die 200 – 300 stimmberechtigten Wiler Männer alljährlich in der Kirche der Obrigkeit die Treue schwören; Wil hatte damals lediglich rund 1000 Einwohner. Der Museumsleiter erläuterte in seiner Eröffnungsansprache:

«Der Bürgereid war nur ein Teil des umfangreichen Systems von Eiden, das in Wil für Ordnung und Rechtssicherheit sorgte.»

Ausstellungobjekt: Im Jahr 1445 wurde Wil im Alten Zürichkrieg geplündert. PD

Auch wenn nach heutigen Massstäben die seinerzeitigen Vorschriften wie nur schwer nachvollziehbare Gängeleien wirken, stellte sich damals laut Warth dieselbe Kernfrage, die auch heute beschäftigt:

«Wie regeln wir unserer Zusammenleben, damit grössere Konflikte vermieden werden können.»

Die Ausstellung dauert bis Ende 2021.