Serie Alles für das Sommerlager: Die Pfadileiter von Uzwil investieren viel Freizeit für gelungene zwei Wochen im Freien Die Lagerleiter der Pfadi St.Georg Uzwil investieren viel Freizeit in die Planung der Lager. Wir haben sie auf dem Lagerplatz beim Bodensee besucht. Sie erzählen von der aufwändigen Planung und warum sie die freiwillige Arbeit als Pfadileiter schätzen.

Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf im Sommerlager in Dünnershaus der Pfadi St. Georg Uzwil: Sina Gradenecker, Sina Durot und Nadja Wyder (von links). Bild: Florian Osterwalder

Schon von weitem sieht man das Zeltlager der Pfadi St.Georg Uzwil, direkt am Waldrand in thurgauischen Dünnershaus. Wenn man den Waldweg von der Hauptstrasse zum Lager entlangläuft, ragen die Spitzen der Zelte zwischen den Apfelbäumen heraus. Nachdem man die Apfelbaumplantage passiert hat, zeigt sich einem folgendes Bild: Am Anfang des Zeltlagers thront ein grosser Aussichtsturm aus Holz, den die Pfadfinder selbst errichtet haben. Unter dem ersten grossen Zelt befindet sich die Freiluftküche.

Gekocht wird das ganze Lager durch auf offenem Feuer. In der Mitte des Zeltlagers steht das mächtige Firstzelt aus Blachen, welches als Treffpunkt und Esszelt für die Pfadfinder während dem Sommerlager dient. Das Toyotabüssli, das die Leiter zum Einkaufen und für andere Transporte benutzen, wirkt im Vergleich zum Gemeinschaftszelt fast schon klein. In der Mitte des Zeltlagers steht noch ein kleines Planschbecken, damit sich die Pfadfinder bei den sommerlichen Temperaturen abkühlen können.

Diesen Aussichtsturm hat die Pfadi gebaut für das Sommerlager in Dünnershaus. Jugendliche sowie Leiter geniessen die Aussicht. Bild: Florian Osterwalder

Ausbruch von Alcatraz nach San Francisco

Das ganze Material, dass sie für die Zeltstadt brauchen, wurde per Lastwagen nach Dünnershaus gebracht. Sina Durot, Abteilungsleiterin der Pfadi St.Georg Uzwil, sagt:

«Wenn alles nach Plan verläuft, benötigen wir etwa ein bis zwei Tage für den Aufbau.»

Das Kernteam der Leiter besteht aus fünf Personen. Dazu kommen noch zwei Hilfsleiter und zwei Köche. Dieses Jahr sind sie verantwortlich für 17 Jugendliche im Alter von elf bis vierzehn Jahren.

Das diesjährige Motto des Sommerlagers ist Alcatraz. Die Pfadfinder sind Gefangene auf der Insel Alcatraz. Das Ziel ist es, von dort auszubrechen und nach San Francisco zu gelangen, was ihnen nun in der zweiten Lagerwoche auch gelungen ist.

Das grosse Firstzelt aus Blachen dient als Treffpunkt und Esszelt. Bild: Florian Osterwalder

Unter dem Jahr haben die Pfadfinder jede zweite Woche eine Aktivität. Das heisst, dass auch die Leiter jeden zweiten Samstag Zeit für die Pfadi aufbringen. Zwei Mal im Monat haben sie noch einen Pfadi-Höck. Der findet in Uzwil im katholischen Pfarreiheim statt. Dort werden auch die Sommerlager geplant. «Anfangs November führen wir auch noch ein Planungsweekend durch, wo wir das vergangene Jahr Revue passieren lassen», erzählt Sina Durot, während gerade eine kleine Gruppe von Pfader, sichtlich erschöpft, von der Zweitagestour zurückkehrt. «Mir hends gschafft», ruft ein Junge und reckt stolz die Faust in den Himmel.

Es steckt viel Planung dahinter

Am Holztisch im Firstzelt kommen immer mehr Leiter dazu. Mitten im Gespräch kommt ein Jugendlicher mit seiner kaputten Brille zur Lagerleitung. Einer der Leiter weiss bereits Bescheid und sagt dem Jungen, er solle sich parat machen. Gemeinsam fahren sie nach Wil, um die neue Brille beim Optiker abzuholen. Leiter sein ist ein vielfältiger Job.

Nun zurück zur Planung. Im Herbst, also fast ein Jahr vor dem Sommerlager, besichtigt die Lagerleitung unter Sina Gradenecker erste potenzielle Lagerplätze. Gradenecker erklärt:

«In der Regel haben wir kein Problem mit der Platzsuche. Die meisten Bauern oder Grundstückbesitzer haben gute Erfahrungen gemacht mit Pfadis.»

Währenddessen kehren die letzten Pfadfinder von der Zweitagestour zurück. Bei den Höcks unter dem Jahr wird auch abgemacht, welche Leiter Kurse von «Jugend und Sport», oder kurz J+S, absolvieren. Stellt die Pfadi genügend Leiter mit eine J+S-Ausbildung, so werden sie für das Sommerlager von Jugend und Sport unterstützt. Das heisst, sie bekommen Material wie Blachen, Seile oder Spiele fürs Gelände, sowie einen finanziellen Beitrag.

Gekocht wird zwei Wochen lang auf dem offenen Feuer. Bild: Florian Osterwalder

Lagerfeuergeschichten fürs Leben

Als Pfadileiter opfert man also das Ganze Jahr durch viel von seiner Freizeit. Was ist der Antrieb dieser jungen Erwachsenen um so viel Freizeit in die Pfadi zu stecken? Wie aus der Kanone geschossen antworten die Leiter im Tenor: «Das Sommerlager! Eigentlich investieren wir unsere Zeit unter dem Jahr genau für diesen Moment. Von diesen zwei Wochen werden wir noch in ein paar Jahren reden. Hier entstehen die schönsten Geschichten.» Doch es gibt auch noch andere Gründe. «Ich habe durch die Pfadi in meiner Kindheit selbst viel Positives mitgenommen. Es freut mich, kann ich dass nun einer jüngeren Generation weitergeben», erzählt Sina Durot.

«Kinder geben viel zurück»

Für Nadja Wyder und Marco Näf, die beide als Köche im Lager mit dabei sind, hat es noch einen Grund:

«Draussen in der Natur zu sein und Dinge zu unternehmen, die man sonst im Alltag nicht macht, dafür opfern wir sehr gerne unsere Zeit.»

Auch noch ein Grund, warum die Leiter so viel Zeit in die Pfadi investieren sei, dass die Kinder ihnen enorm viel zurück gäben. Es mache sie glücklich, wenn sie die Kinder lachen sähen und ihnen etwas auf den Lebensweg mitgeben können.

Es ertönt die Trillerpfeife eines Leiters und im Nu trudeln aus allen Richtungen die Pfadfinder ein. Nun geht es zur Besprechung des weiteren Tagesprogrammes ins grosse Firstzelt. Es steht ein Filmprojekt auf dem Plan. Das Drehbuch haben sich die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Leitern ausgedacht. Der Film wird dann am «Geörgli», dem Abteilungsfest der Pfadi St. Georg Uzwil gezeigt.