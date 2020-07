Alkohol und Geld im Wert von mehr als tausend Franken gestohlen Eine unbekannte Täterschaft ist in Niederwil in ein Restaurant und den dazu gehörenden Hofladen eingebrochen. Nach den Tätern wird gesucht.

Die Kantonspolizei sucht nach der Täterschaft. Bild: Kapo SG

(red) In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ist die bislang unbekannte Täterschaft in ein Restaurant und den dazugehörigen Hofladen im Talwis eingebrochen. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Räumen und durchsuchte diese. Anschliessend flüchtete sie unter anderem mit Bargeld und Alkohol im Wert von über tausend Franken in unbekannte Richtung.