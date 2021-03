Jubiläum «Bärenstark»: Als die Wiler Tonhallenchefin noch Schiessbudenfrau war Im März 1996 feierte das Wiler Musical «Bärenstark» Premiere. Zum Jubiläum blicken elf Akteure in einem kommentierten Youtube-Video zurück auf ein Gemeinschaftsprojekt, das 14-mal ein volles Haus beschert hatte.

André Portner verkörperte, im Scheinwerferlicht schwitzend, den (Wiler) Tanzbären. Bilder: PD

«Es ist, als wäre es eben erst gewesen», sinniert Felix Aepli angesichts des filmischen Rückblicks. Doch das gefühlte Gestern liegt ein Vierteljahrhundert zurück. Aepli, damals 38-jährig und Spitalverwalter in Wil, amtete als Koordinator im OK des ersten und bisher einzigen Wiler Musicals. «Bärenstark», so der vom städtischen Wappentier inspirierte Titel, basiert auf einer Idee von Christoph Sutter, Sekundarlehrer, Autor und poetischer Unterhalter aus Romanshorn.

Christoph Sutter hatte das Musical geschrieben.

Heute, um einige Lachfältchen und graue Strähnen reicher, sagt er: «Das Drehbuch war so trivial, dass ich mich kaum traute, das Stück so zu belassen.» Und er fasst den Inhalt in einem Satz zusammen: «Der Jahrmarkt ist da, alle kommen und freuen sich. Damit hatte es sich fast schon.» Mit der Musik (komponiert von den Geschwistern Margarethe Schicker-Looser und Dörf Looser) habe es jedoch perfekt funktioniert.

Zugaben und Standing Ovations

Und wie es dies tat. Die Inszenierung mit dem tanzenden (Wiler) Bären und dem entsprungenen Karussellpferd im Mittelpunkt, dem varietéähnlichem Chilbiambiente und einer Vielzahl musikalischer Ohrwürmer lockte die halbe Stadt vor die temporäre Bühne in der Industriehalle der Tony Brändle AG an der St.Gallerstrasse. 14-mal wurde «Bärenstark» aufgeführt, 14-mal war es ausverkauft.

Ursula Wehrli-Looser damals (links) und heute.

«Wir erhielten immer Standing Ovations und durften stets Zugaben geben», erinnert sich Ursula Wehrli-Looser, die alte Frau mit den zittrigen Händen, deren Stimme immer wieder für Gänsehaut gesorgt hatte. Fürs Publikum lief stets alles perfekt – wie hinter den Masken, Mikrofonen, den Beleuchtungssystemen und den Bildschirmen der Band im Obergeschoss improvisiert wurde, darüber sprechen die Protagonisten des Musicals erst heute, 25 Jahre später – augenzwinkernd und amüsiert.

Das singende «Rössli» und die Bäckerei

Spricht Komponist Dölf Looser über «Bärenstark», schwärmt er von der fühlbaren Verbundenheit innerhalb des praktisch ausschliesslich aus Laien zusammengesetzten Teams:

Dölf Looser hatte das Musical gemeinsam mit seiner Schwester Margarethe Schicker komponiert.

Bandleader Dölf Looser vor 25 Jahren im Musical «Bärenstark»

«Niemand stach speziell heraus, alle waren gleich wichtig.»

So wichtig, dass sich einzelne Darsteller in Wil nicht mehr inkognito bewegen konnten. «Ich ging in die Bäckerei und da hiess es: ‹Du bist doch das Rössli›», entsinnt sich Anuschka Thoma.

Tempi passati? Von wegen. «Noch heute werde ich auf das Musical angesprochen», sagt Christoph Sutter. «Es wurde ein Virus eingepflanzt, das so toll weitergetragen wurde.» Und Choreograf/Gesamtleiter Bruno Mock findet: «Eigentlich müssten wir nochmals so etwas machen.»

Ein Film und digitale Fotos als Jubiläumsgeschenk

Die rund 170 Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen haben sich nach dem gemeinsamen Projekt teilweise aus den Augen verloren. «Wäre schon interessant zu wissen, was aus all den Leuten geworden ist», sagt Margarethe Schicker-Looser. Mit diesem Wunsch steht sie nicht allein und ein Anlass, wie das 25-Jahr-Jubiläum wäre grundsätzlich prädestiniert, für ein solches Treffen. Wenn da nicht das andere Virus wäre.

Kommentiertes Video und digitalisierte Fotos

Initiiert von Walter Bachmann, SRG-Generalsekretär aus Jonschwil, wird nun den Mitwirkenden und Fans der Produktion, als Alternative, ein virtuelles Jubiläumsgeschenk überreicht. Elf Mitwirkende haben die Aufzeichnung einer Aufführung von 1996 kommentiert. Das Video, aus dem auch die Zitate der Protagonisten in diesem Text stammen, ist jetzt auf Youtube abrufbar.

Tonhalle-Gesamtleiterin Florence Leonetti-Müggler hatte die Rolle der Schiessbudenfrau inne.

Und mehr noch. Neu gibt es einen Youtube-Kanal, auf dem die Beiträge von Tele Wil zu Bärenstark, der Premieren-Vers von Christoph Sutter, ein «Making-of» über die Herstellung der kommentierten Version etc. aufgeschaltet sind. Danebst können digitalisierte Musical-Fotos auf www.flickr.com kostenlos heruntergeladen werden.

Die kommentierte Version des virtuellen Jubiläumsrückblicks ist unter folgenden Link abrufbar: https://youtu.be/BVT6VuDhVto.