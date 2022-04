Ärztezentrum In Zuzwil entsteht ein «Haus am Kreisel», in dem die medizinische Grundversorgung abgedeckt wird Wo über Jahrzehnte Bobby Stadelmann seine Bäume und Pflanzen feilbot, fahren nach den Sommerferien die Bagger auf. Irène und Stephan Brunner realisieren dort ein Haus für verschiedene Bereiche der medizinischen Grundversorgung.

Irène und Stephan Brunner-Stadler vor der Liegenschaft der ehemaligen Baumschule Stadelmann. Hier wird im 2024 das «Haus am Kreisel» eröffnet. Bild: Zita Meienhofer

Eine Lagerhalle mit einer verwitterten Holzfassade, gestapelte Paletten und Palettrahmen, mit Säcken gedeckte Steinplatten und weiteres Material befinden sich zurzeit auf dem Grundstück an der Henauerstrasse 3 in Zuzwil. Bis vor kurzem und während Jahrzehnten war dort die Baumschule Stadelmann beheimatet. Aus Altersgründen gab Bobby Stadelmann seine Firma auf und verkaufte vor zwei Jahren das Areal an Irène und Stephan Brunner.

2800 Quadratmeter misst die Parzelle, die sich direkt am Kreisel in Zuzwil befindet. Auf diesem Grundstück soll nun ein viergeschossiger Gewerbebau realisiert werden. Die Pläne stehen, die Baubewilligung ist erteilt. Nach Aussage von Stephan Brunner wird mit dem Bau nach den Sommerferien begonnen, bezugsbereit ist das Haus Anfang 2024.

Verschiedene Ärzte haben schon unterschrieben

Im «Haus am Kreisel», so wird das Gebäude genannt, werden keine Wohnungen vermietet. Irène und Stephan Brunner haben die Firma Haus am Kreisel AG gegründet, denn sie hatten eine Idee. Irène Brunner sagt:

«In diesem Gebäude werden verschiedene Praxen sein, die der medizinischen Grundversorgung dienen.»

Vier Mieter hätten bereits gewonnen werden können. Sie haben langjährige Mietverträgen unterschrieben. Ein Teil im Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sind an eine Praxis für medizinische Therapie vermietet. Zusätzlich wird im Erdgeschoss eine Frauenarztpraxis einziehen. Hausärzte werden im zweiten Obergeschoss praktizieren. Im Dachgeschoss wird die medizinische «Podologie zum Fuss» einziehen. Irène Brunner sagt: «Wir haben bereits fast alle Räume vermietet. Einzig im Dachgeschoss ist noch Platz frei für weitere Praxen.»

In Ärztehäuser wird heute vermehrt investiert

Das «Haus am Kreisel» ist mit modernster Haustechnik ausgestattet und entspricht den Anforderungen, die eine zukunftsorientierte Medizin verlangt. Brunners sind überzeugt, dass ein Haus, in dem mehrere Anbietende von medizinischer Grundversorgung untergebracht sind, heute mehr denn je gefragt ist. Denn es ist allgemein bekannt, dass in Ärztehäuser vermehrt investiert wird – ob von privater oder öffentlicher Hand. Zudem schwindet die Anzahl der Landarztpraxen von Jahr zu Jahr.

Nicht nur das Projekt überzeugt die Brunners, auch über den Standort sind sie erfreut. Stephan Brunner sagt: «Das Areal ist genug gross, dass wir genügend Parkplätze ebenerdig anbieten können.» Auf dem Plan sind 45 Parkplätze eingezeichnet. Für das Gebäude mit Zufahrt und Parkplätzen werden etwa 2000 Quadratmeter Land benötigt. Der Rest der Parzelle kann, zusammen mit dem Container, als Verkaufsfläche oder Abstellplatz vermietet werden.