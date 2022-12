Adventszeit Mehrere Standorte, 40 Protagonisten, Kamele und Schafe: So wurde die Weihnachtsgeschichte in Wil inszeniert Am Sonntag wurde in der Fussgängerzone in Wil erstmals die Weihnachtsreise aufgeführt. Die aufwendigen Kostüme, die echten Tiere sowie die prominente Besetzung hat die Leute angezogen. Gute Stimmung herrschte bei den Protagonisten bereits am Samstag an der Hauptprobe.

Herodes, gespielt vom Stadtpräsidenten Hans Mäder, weist den drei Königen den Weg. Bild: Sabrina Manser

Zwei Kamele ziehen durch die Obere Bahnhofstrasse in Wil. Sie werden von zwei Hirten geführt, die drei Könige gehen voraus. Sie sind auf dem Weg zur Krippe in der Altstadt, um Maria und Josef die Geschenke zu überbringen.

Die christlichen Kirchgemeinden haben am Sonntag in Wil die Weihnachtsreise unter freiem Himmel aufgeführt. Die Schauplätze sind dabei an verschiedenen Standorten in der Fussgängerzone und in der Altstadt verteilt. Von der Krippe, dem Palast mit Herodes, den Hirten mitsamt ihren Schafen bis zu den römischen Soldaten und den drei Weisen mit den Kamelen werden die Szenen wiedergegeben.

Obere Bahnhofstrasse ist gut gefüllt

Während der dreistündigen Aufführung ist die Fussgängerzone gut gefüllt – dies hat wohl auch mit dem Sonntagsverkauf und den Essensständen zu tun. An den verschiedenen Schauplätzen werden wiederholend unterschiedliche Szenen der Weihnachtsgeschichte gespielt.

Immer wieder versammeln sich die Menschen rund um eine Szene, sobald die Stimme eines Schauspielers oder einer Schauspielerin aus den Boxen ertönt. Gross und Klein bestaunen die aufwendig gemachten Bühnenbilder, Kostüme und Requisiten. Ein Vater erklärt seinem Sohn, um was es bei der Weihnachtsgeschichte geht.

Herodes in seinem Palast. Bild: Sabrina Manser

Ein Publikumsmagnet scheint der Schauplatz mit Herodes, dem despotischen Herrscher von Judäa, zu sein. Dieser wird nämlich vom Stadtpräsidenten Hans Mäder gespielt. Ist eine Szene vorbei, begleiten einzelne Zuschauende die Hirten oder Könige auf ihrer Reise zum nächsten Ort. Auf einmal ertönen auch Stimmen von der oberen Etage beim Centralhof. Drei Engel erscheinen, das Publikum blickt nach oben. In der Fussgängerzone haben sich auch Hirten um ein Lagerfeuer versammelt. Ein Esel steht daneben, auch ein paar Schafe sind eingezäunt.

Probe mit 40 Protagonisten

Schon am Samstagnachmittag bei der Hauptprobe ist die Stimmung gut gewesen. «Ich bin begeistert, mit welchem Enthusiasmus die Teilnehmenden an unserer ersten Weihnachtsreise mit dabei sind», sagt OK-Präsident Adrian Nes nach der Probe im katholischen Kirchgemeindezentrum in Wil. Er und rund 40 Personen üben sich noch einmal in der Aussprache und Mimik dieser Weihnachtsgeschichte, die in Wil zum ersten Mal aufgeführt wird. Ziel sei es, die Weihnachtsbotschaft sichtbar zu machen und in die Äbtestadt zu bringen, sagt Adrian Nes von der Freien Evangelische Kirche Wil.

Derweil beobachten die beiden Regisseure Sylvia Schwager und Roger Stöcker, wie sich die Schauspielerinnen und Schauspieler an der Hauptprobe verhalten. «Wir hatten eine hervorragende Probe heute. Wenn man bedenkt, dass alle Laienschauspielerinnen und Laienschauspieler sind, dann muss man den Hut vor ihrer Leistung ziehen», sagen die beiden. In der Tat sitzen die Sprechrollen und jeder weiss, was er zu tun hat.

Hans Mäder (Mitte) und weitere Schauspielerinnen und Schauspieler an der Hauptprobe am Samstag. Bild: Christoph Heer

«Vor zwei Wochen hatten wir eine erste Sprechprobe und jetzt die Hauptprobe, wir sind guter Dinge für die Aufführung am Sonntag», sagt Sylvia Schwager. Die 40 Laienschauspielerinnen und Laienschauspieler wurden von den christlichen Kirchen und Kirchgemeinden der Stadt Wil rekrutiert. Diese zu finden, sei kein Problem gewesen, sagt Markus Graf, Gemeindeschreiber der Evangelischen Kirchgemeinde. Also ein ökumenisches Projekt mit Zukunftschancen.

Prominente Besetzung

Auch Kinder spielen bei der Weihnachtsgeschichte mit. Zudem treten Marianne Mettler, Präsidentin der Katholischen Kirchgemeinde, als Schriftgelehrte, Bettina Birkner, Pfarrerin evangelische Kirchgemeinde, als Mitglied beim Hofstaat im Palast und eben Stadtpräsident Hans Mäder als König Herodes auf.

Auf die Frage, was Hans Mäder Weihnachten persönlich bedeutet, sagt er: «In erster Linie tut es uns gut im Winter, insbesondere zur Weihnachtszeit, etwas innezuhalten. Eine Kerze anzünden, zusammen stehen und über die Familien hinaus Hoffnung geben. Ich persönlich geniesse diese Zeit mit meiner Familie, Bekannten und Freunden. Da darf auch das Filet im Teig nicht fehlen.»