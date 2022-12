Adventszeit Froh um jede wärmende Quelle: Der Weihnachtsmarkt in der Wiler Altstadt zog Tausende Besuchende an Von Freitag bis Sonntag fand in Wil wieder der Weihnachtsmarkt statt. Trotz der Kälte zog es die Menschen in die Altstadt.

Weihnachtsstimmung bei kalten Temperaturen: Der Weihnachtsmarkt in Wil zog am Wochenende viel Publikum an. Bild: Christoph Heer

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Wil hat wiederum während dreier Tage stattgefunden. Von Freitag bis und mit Sonntag strömten wohl Tausende Besucherinnen und Besucher in die Altstadt und genossen die Vorweihnachtszeit. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt lag es auf der Hand, dass sich die grössten Menschenansammlungen bei den Marktständen ergaben, welche wärmende Getränke und Speisen im Angebot hatten. Bei Glühwein, Punsch, Raclette und Fondue liess es sich gut aushalten. Besonders gut kam die Weihnachtsstimmung jeweils in den Abendstunden mit den 120 beleuchteten Marktständen zur Geltung.

Rund 120 Stände hatte der Wiler Weihnachtsmarkt. Bild: Christoph Heer

Ausgerüstet mit Schals, Kappen und Handschuhen gelang es den vielen Besuchenden im stimmigen Ambiente auch, das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Altjapanisches Pflanzenöl, verschiedenste Wurstwaren, eine Ayurveda Gesundheitsberatung, mit Sprüchen beschriebene Türtafeln und vieles mehr. Der Vielfalt schienen keine Grenzen gesetzt.