Adventsserie (4) Adventsweg statt Adventsmarkt: Wie die Psychiatrie in Wil den Menschen während Corona Halt geben will Die Advents- und Weihnachtszeit ist im Jahr 2020 wegen Corona anders. Wie anders, erzählt Meret Engel. Sie ist Klinikseelsorgerin in der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil.

Meret Engel ist Klinikseelsorgerin in Wil. Satt des Adventsmarkts entstand ein Adventsweg, den sie für eine sehr schöne Idee hält. Bild: Zita Meienhofer

«Corona ist eine Herausforderung, in der Klinik wie im Allgemeinen», erklärt Meret Engel. Sie hat seit Februar ein Teilzeitpensum als Klinikseelsorgerin in der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil. Diese schwierige Situation verschärft sich in der Advents- und Weihnachtszeit, in der das Zwischenmenschliche eine noch intensivere Bedeutung hat, aber zurzeit nur mit Abstand und Maske möglich ist. Weihnachten in einer Klinik ist für manche an sich schon genug Herausforderung. Nun kommt das weitgehende Fehlen sozialer Kontakte hinzu. Einige wenige schätzen die Ruhe, die ihnen diese Zeit verschafft. Es ist deshalb wichtig, etwas zu machen, die Menschen in der Klinik zu unterstützen.



24 Boxen mit Inhalt stehen um den Dorfplatz

Dass sie etwas machen wollten, stand für die Verantwortlichen der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil fest, denn die durch den Bundesrat verordneten Einschränkungen sind für die Patientinnen und Patienten besonders schwierig. Nachdem der jährlich stattfindende und in der Region bekannte Adventsmarkt und auch das Adventsingen abgesagt werden mussten.

Den Dorfplatz in mitten des Klinikgeländes umrundet nun ein Holzgerüst, das mit Reisig geschmückt ist. Auf den Zweigen stehen goldige Engelsfiguren, die von den Patientinnen und Patienten gefertigt worden sind. Seitlich der Wege, die zum Dorfplatz führen, stehen auf Pfählen 24 Holzboxen. Diese sind mit einem roten Dach und einer Zahl versehen. Jeden Tag um neun Uhr wird die Holzbox mit der entsprechenden Zahl geöffnet. Der Inhalt wurde von den Menschen auf den verschiedenen Stationen, von den Kindern der Kinderkrippe, den Teilnehmenden des Ateliers sowie des Seelsorgeteams gestaltet. Meret Engel sagt:



«Das ist eine schöne Alternative zum Adventsmarkt. So entsteht eine Verbindung zu den verschiedenen Stationen.»

Auch für den Adventsweg gelten strenge Hygieneregeln und eine Maskenpflicht.



Feier auf den Stationen und in der Kapelle – aber nach Regeln

An Heiligabend wird mit den Patientinnen und Patienten, die nicht nach Hause können, wie in den Vorjahren, auf den verschiedenen Stationen gefeiert – allerdings mit Abstand und unter Verzicht auf den Gesang. Die kirchliche Feier in der Kapelle findet statt, ist jedoch nur für Patientinnen und Patienten der Klinik und der Stiftung Heimstätten sowie für das Personal zugänglich. «Die Kapelle ist für die Patientinnen und Patienten sowie für die Mitarbeitenden immer offen», erklärt Meret Engel. «Sich in einen Raum zurückziehen zu können, alleine zu singen oder zu beten, das ist für viele ein Anliegen.»

Die Menschen begleiten und ihnen einen Halt geben

Meret Engel, die neben ihrer Tätigkeit in der Psychiatrie St.Gallen Nord auch als evangelisch-reformierte Pfarrerin in Romanshorn tätig ist, weiss, wie wichtig es ist, die Patientinnen und Patienten spüren zu lassen, dass jemand für sie da ist. Die 44-Jährige ist deshalb regelmässig auf den verschiedenen Stationen anzutreffen, denn sie hat erfahren:

«Corona hat die Probleme verstärkt und es ist wichtig, Menschen zu begleiten und gemeinsam mit ihnen danach zu fragen, was ihnen Halt gibt, sodass sie wieder in den Alltag zurückfinden können.»

Während der Weihnachtstage ist jeden Tag eine Person aus dem Seelsorgeteam in der Klinik präsent. Meret Engel ist am Weihnachtstag in ihrer Kirchgemeinde beschäftigt, wo sie den Gottesdienst leitet. Zum Feiern kommt allerdings auch sie, wann und wo haben sie und ihr Mann – er ist Organist – für dieses Jahr noch nicht bestimmt.