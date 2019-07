Vernissage im «Fafou» in Oberuzwil: Abstrakte Kalligrafie trifft Schablone «Zwischenraum» im «Fafou» – eine Gemeinschaftsausstellung von hauseigenen und befreundeten Kunstschaffenden in Oberuzwil. Kathrin Meier-Gross

Lauryn Hill, das Gemeinschaftswerk von Shay und Jean Michel Staub, wie auch Selina Fässler (Mitte) sind zum ersten Mal im «Fafou» in Oberuzwil. Bild: Kathrin Meier-Gross

Knapp 20 Jahre beträgt der Altersunterschied zwischen Shay alias Jessica Duff und Jean Michel Staub mit Kürzel JMS. Ihr Gemeinschaftswerk aber, das grossflächige Gesicht der Sängerin Lauryn Hill in einem Kreis aus kaligrafischen Zeichen zeigt, dass kreative Zusammenarbeit alterslos ist.

Shay, 26 Jahre jung, in Steckborn aufgewachsen und jetzt in Biel wohnhaft, hat schon während der Primarschulzeit die Faszination des Schönschreibens mit Federn für sich entdeckt. Mit grosser Experimentierfreude hat sie sich selbstständig weiterentwickelt und bemalt mittlerweile sogar Wände mit kalligrafischen Motiven.

Zusammengefunden haben Shay und JMS über die sozialen Medien. Jean Michel Staub, der in Stein am Rhein lebende St. Galler, schneidet mit dem Skalpell filigrane Schablonen, woraus gesprühte Porträts entstehen. Im «Fafou» in Oberuzwil zeigt er zwei Hommagen an die Hip-Hop-Musiker Phife Dawg und Mos Def. Sein Alter erlaube es ihm, auch in Galerien auszustellen. Etwas, das bei Street-Art-Künstlern eigentlich verpönt sei, fügt Staub lachend hinzu.

Vielseitige Selina Fässler

Ein weiterer Gast im Fafou ist die 26-jährige Selina Fässler aus Tägerwilen, die in Zürich Design studiert. Ihre autodidaktische Vielseitigkeit zeigt sich in ihren Körperstudien, gezeichnet mit Feder und Tusche, sowie den «nAckt»-Figuren aus schamottiertem Steinzeugton. Raumbeherrschend sind ihre drei acrylbunten «Faces»-Bilder.

«Unsere Zwischenraum-Ausstellung hat keine Thematik. Sie ist locker und frei. Ein Familienevent», schmunzelt Urs Sohmer angesichts der verschiedenen Stilrichtungen, die im Fafou zu sehen sind. Er betreibt zusammen mit Dani Brechbühl, Astrid Bohren, Reto Bühler, Claudia Palopoli, Corinne Mettler und Andrea Flammer die Galerie Fafou. Sozusagen zum Inventar gehören auch Frau Edixa alias Daniela Eigenmann und Paul Nagel. Allen gemeinsam ist ihre Leidenschaft fürs kreative Arbeiten und die Lust am Experimentieren.

Die Welt mit Herbstblättern dargestellt

Die Zusammensetzung der Ausstellung, die bis am 18. August dauert, ist entsprechend vielseitig. «Einfach tierisch» sind die feinen Zeichnungen von Corinne Mettler. Eine völlig andere Technik mit Leinen, Öl und Sand wendet Paul Nagel an. Oder auch der «Cloudiopus» von Andrea Flammer mit Fineliner gemalt.

Unterschiedlich sowohl in der handwerklichen Anwendung wie auch in der Motivsuche sind die fotografischen Werke. Gleich mehrere Kunstschaffende arbeiten mit der Kamera. Urs Sohmer beispielsweise wendet eine gut 150 Jahre alte Technik auf Glas oder Blech an. Ein Hingucker ist digital hergestellte Weltkarte von Dani Brechbühl, welche die Kontinente aus Herbstblättern darstellt. Frau Edixas Impressionen eines Tanzfestivals oder Astrid Bohrens digitale Kettenbilder: «Zwischenraum» ist anregend und bereichernd.