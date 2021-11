Abstimmungssonntag «Drei Urnen sind schon voll»: In der Region bahnt sich eine hohe Stimmbeteiligung an – wo fällt der Rekord? Die Änderung des Covid-19-Gesetzes mobilisiert das Stimmvolk. In Wil, Uzwil, Flawil und Kirchberg kommen schon massenhaft Stimmcouverts in die Gemeindekanzleien zurück.

Viele Stimmberechtigte in der Region haben ihre Stimme bereits brieflich abgegeben. Bild: Ralph Ribi

Am Sonntag stimmt die Schweiz ab. Stimmt so nicht ganz, denn viele Berechtigte haben ihre Stimme bereits abgegeben – per Post oder am Briefkasten ihrer Gemeindehäuser. Dies zeigen Anfragen dieser Zeitung bei den vier einwohnerstärksten Gemeinden der Region. In Wil, Flawil und Uzwil sind jeweils bereits über 40 Prozent der verschickten Stimmcouverts brieflich zurückgekommen. Kirchberg zählt seine Stimmen traditionsgemäss erst am Abstimmungssonntag aus. Doch der hohe Rücklauf ist augenfällig. Magnus Brändle, stellvertretender Ratsschreiber der Gemeinde sagt:

«Wir sehen, dass schon drei Urnen voll sind. Es läuft auf eine hohe Stimmbeteiligung hinaus.»

Zurückzuführen dürfte dies in erster Linie auf das polarisierende Covid-19-Gesetz sein, gegen dessen Änderungen das Referendum ergriffen wurde. Ebenfalls zur Abstimmung stehen auf nationaler Ebene die «Pflege-Initiative» und die «Justiz-Initiative».

SVP-Initiativen mobilisierten bisher am meisten

In der Wiler Stadtkanzlei sind bis Mittwochmorgen rund 6300 Stimmcouverts eingegangen, teilt Susanne Wahrenberger von der Kommunikationsstelle der Stadt mit. Das entspricht einer bisherigen Stimmbeteiligung von 44 Prozent. Wie hoch die Zahl noch wird, mag Wahrenberger nicht orakeln. Doch auch sie geht von einer hohen Beteiligung aus.

Die bisherige Rekordbeteiligung in der Stadt datiert übrigens vom 27. September 2020, als die – deutlich abgelehnte – «Begrenzungsinitiative» 59,4 Prozent der Wiler Stimmberechtigten zu Gang an die Urne oder zum Briefkasten bewog. Damals traf Wil ziemlich genau die nationale Stimmbeteiligung von 59,5 Prozent.

Ähnlich sieht es in Uzwil aus. Lea Traner hat bei der Gemeinde Uzwil den Eingang der Stimmcouverts im Blick. Rund 3600 Couverts seien bisher abgegeben worden. Auch das entspricht einer vorläufigen Stimmbeteiligung von zwischen 40 und 45 Prozent.

Flawil mit Liveticker zur Stimmbeteiligung

Die bisher höchste Stimmbeteiligung von den angefragten Gemeinden weist Flawil auf. Auf ihrer Website berichtet die Verwaltung quasi mit einem Liveticker über die Stimmbeteiligung. Seitdem die Abstimmungscouverts verschickt wurden, verzeichnet das Flawiler «Stimmbeteiligungsbarometer» an jedem Tag, wie viele Couverts retourniert wurden. Bis Mittwoch waren es 2907 und damit 48 Prozent. Im Schnitt am meisten Couverts zählte Flawil an den Montagen. Die bisherige Rekordbeteiligung brachte Flawil am 28. Februar 2016 die «Durchsetzungsinitiative». Damals lag die Stimmbeteiligung bei 60,3 Prozent.