Abstimmungskampf nimmt Fahrt auf: FDP Wil will Steuersenkung als Lenkungsinstrument für Ausgabenpolitik einsetzen Die FDP will den Stadtrat mittels Steuersenkung zum Sparen bewegen. Wie er das macht, soll ihm überlassen bleiben. So soll ein Rahmen vorgegeben werden, die Regierung in ihrer Führungsarbeit aber unabhängig bleiben. Gianni Amstutz

Am 10. März stimmen die Wilerinnen und Wiler über eine Senkung des Steuerfusses von 120 auf 118 Prozent ab. (Bild: Erwin Wodicka)

Der Abstimmungskampf über die Steuersenkung nimmt langsam Fahrt auf. Am 10. März entscheiden die Stimmbürger darüber, ob der Steuerfuss bei 120 Prozent belassen oder um zwei Prozentpunkte auf 118 Prozent gesenkt werden soll. Nachdem sich das Ja-Komitte rund um SVP, FDP und Wiler Gewerbe vergangene Woche mit einer Medienmitteilung Stellung bezogen und die SP darauf mit ihren Gründen für ein Nein geworben hat, meldet sich nun die FDP erneut zu Wort.



«Zweimal überlegen, ob es alle Ausgaben braucht»

Claudio Altwegg, Präsident der FDP Wil

In ihrem Argumentarium bietet die FDP viele Begründungen, die sich so bereits in der Mitteilung des Ja-Komitees finden. Parteipräsident Claudio Altwegg lässt darin verlauten, dass die Steuerfusssenkung eine Massnahme für eine höhere Ausgabendisziplin seitens Stadtrat sei. Auch verleiht sie der sehr guten Finanzsituation der Stadt Ausdruck. «Steuern auf Vorrat zu erheben, liegt nicht im Interesse der Steuerzahler, zumal der Vorrat mit veranschlagten 38 Millionen Franken Eigenkapital schon hoch ist.»

Mit der Steuersenkung um zwei Prozentpunkte könnten die in den vergangenen Jahren stetig steigenden Ausgaben gebremst werden. Es geht der FDP also vor allem darum, ein Kostendach zu setzen. Dementsprechend wird sie auch deutlicher als noch das Ja-Komitee in der Frage, wie sich der Stadtrat bei einer Annahme des Referendums zu verhalten hätte.

«Ein Ja zur Steuerfusssenkung bedeutet gleichzeitig auch ein Ja zu einem Sparauftrag an den Stadtrat.» Und dies, obwohl auch die FDP anerkennt, dass es bei der Abstimmung um den Steuerfuss und nicht um das Budget als solches geht.

Doch der FDP-Präsident stellt die rhetorische Frage: «Was würden Sie tun, wenn Sie inmitten des Jahres feststellen würden, dass Ihre erwarteten Erträge bis zum Jahresende plötzlich tiefer sind, als erwartet?» Mit Sicherheit würde zweimal überlegt werden, ob vorgesehene Ausgaben wirklich getätigt werden sollen. Bei den Ausgaben müssten im Rahmen der Möglichkeiten Prioritäten gesetzt werden. Es sei aber klar, dass gebundene Ausgaben nicht nachträglich gekürzt werden könnten. «Unsere Forderung nach einem höheren Kostenbewusstsein soll aber über 2019 hinauswirken.»



Ein Globalbudget als Lösung?

Die Liberalen spinnen diesen Grundgedanken noch weiter. «Ein Globalbudget wäre erstrebenswert», befindet ihr Parteipräsident. Mit diesem Instrument wäre es dem Parlament möglich, auf die Finanzen der Stadt genau so Einfluss zu nehmen, wie es der FDP mit der Steuersenkung vorschwebt. Anstatt über einzelne Budgetposten zu debattieren, würde das Parlament dem Stadtrat lediglich den finanziellen Rahmen vorgeben.



«Das würde einigen Problemen Abhilfe schaffen», sagt Altwegg. Stundenlange Diskussionen über einzelne Konten und Projekte würden so verhindert. Es sei nicht Aufgabe des Stadtparlaments mit Kürzungsanträgen zu stark in die Führungsarbeit des Stadtrats einzumischen, zumal es auch nicht in jedem Fall über die dafür nötigen Informationen verfüge. Nicht zuletzt betreffe das auch Stellenbegehren. «Wenn dringend notwendige Projekte nicht umgesetzt werden, weil die nötigen Stellen nicht bewilligt werden, ist das nicht in unserem Sinn.»



Interessant ist diese Aussage im Hinblick auf Stellen des Departements für Bau, Umwelt und Verkehr. Diese wurden im Budget zwar in Form eines Globalkredits bewilligt, müssen aber zusätzlich noch mit separatem Bericht und Antrag eine Parlamentsmehrheit finden. «Dass das Parlament bisher alle Stellen im Budget 2019 bewilligt hat, bedeutet aber nicht, dass alle zwingend geschaffen werden müssen», sagt Altwegg. Gerade hier gebe es Möglichkeiten, bei einer allfälligen Steuersenkung Einsparungen zu treffen.



FDP grundsätzlich bereit, Steuer wieder zu erhöhen

Angesprochen auf rückläufige Steuereinnahmen, die der Stadt durch den Nachtrag des Steuergesetzes und die Unternehmenssteuerreform drohen, sagt Claudio Altwegg: «Gerade deshalb ist es wichtig, verantwortungsvoller mit den Steuereinnahmen umzugehen.» Die aktuelle Diskussion drehe sich um das Budget 2019 – und dieses weise einige Reserven auf, was sowohl Geschäftsprüfungskommission als auch der Finanzverwalter der Stadt bekräftigt hätten. Die FDP sei im Grundsatz aber durchaus bereit, dereinst eine Steuererhöhung mitzutragen, falls diese unausweichlich sei. «Bevor die Steuern wieder erhöht würden, sollten jedoch immer zuerst die Ausgaben hinterfragt werden.»