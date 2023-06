Das Bewohnerfondsreglement des Zuzwiler Wohn- und Pflegeheims Lindenbaum tritt in Kraft. In der Referendumsabstimmung vom Sonntag stimmten 776 Stimmberechtigte dem vom Gemeinderat erlassenen Regelwerk zu. 680 Stimmberechtigte legten ein Nein in die Urne.