Abstimmung Zweiter Wahlgang in Flawil nötig: Der «wilde» Kandidat macht die meisten Stimmen im Kampf um das Gemeindepräsidium Wer am 1. März 2024 in die Fussstapfen des Flawiler Gemeindepräsidenten Elmar Metzger treten wird, bleibt offen. Keiner der drei Kandidierenden schaffte am Sonntag das absolute Mehr. Das beste Resultat erzielte nicht die Topkandidatin der Findungskommission, Caroline Bartholet, sondern Patric Burtscher.

Caroline Bartholet (FDP), Patric Burtscher (parteilos) und Toni Thoma (SVP) haben das absolute Mehr alle nicht erreicht. Bild: PD

Die Entscheidung fällt im zweiten Wahlgang am 22. Oktober. Alle drei Kandidierenden, die sich ums Flawiler Gemeindepräsidium beworben haben, sind am Sonntag am absoluten Mehr von 1437 Stimmen gescheitert. Die Nase vorn hatte mit 1072 der einzige Flawiler im Trio, der Parteilose Patric Burtscher. Knapp dahinter lag, mit 1044 Stimmen, die aktuelle Gemeindepräsidentin von Niederbüren, Caroline Bartholet.

Stimmbeteiligung von 49 Prozent

Bartholet war gemeinsam mit Andwils Gemeindeleiter Toni Thoma (SVP) von der überparteilichen Findungskommission vorgeschlagen worden. Thoma holte 475 der 2873 gültig eingelegten Stimmen. Auf «Vereinzelte» entfielen 282 Stimmen.

Diese dürften aus der SP nahestehenden Kreisen stammen. Die Partei hatte im Vorfeld des Abstimmungssonntags dazu aufgerufen, den Namen irgendeiner wählbaren Person auf den Wahlzettel zu schreiben. Dies mit dem Ziel, einen zweiten Wahlgang zu erzwingen. Die Stimmbeteiligung lag bei 49 Prozent.

Zu diesem zweiten Wahlgang wird es nun tatsächlich kommen. Bei der offiziellen Bekanntgabe der Wahlergebnisse vor dem «Rössli» mochte sich hinsichtlich der zweiten Runde weder Caroline Bartholet noch Toni Thoma in die Karten blicken lassen. Übereinstimmend sagten beide, sich vor einem Entscheid im Team beraten zu wollen.

Enttäuschung trotz bestem Resultat

Festlegen will sich auch Patric Burtscher nicht, auch er will sich zunächst beraten. Dem Wahlapéro war er ferngeblieben. Weil er nicht mit Leuten anstossen wolle, die gegen ihn seien, wie er später am Telefon begründete. Das Wahlergebnis ist für ihn, obwohl das Beste, enttäuschend. Er sagt: «Ich habe mit meiner Wahl im ersten Wahlgang gerechnet.» Erfreulich sei hingegen das klare Statement einer grossen Zahl von Flawilerinnen und Flawilern: «Man will eine Veränderung - beispielsweise den Austausch der Baukommission.»