Abstimmung über Turnhallen-Neubau

im Frühling 2020

Für den geplanten Neubau der Oberstufen-Turnhalle und des Musikzentrums Feld in Flawil wird ein erweitertes Vorprojekt ausgearbeitet. Die Ergebnisse liegen bis Ende Jahr vor.

Der Turnhallenkomplex der Oberstufe soll durch einen Neubau ersetzt werden.

(Bild: PD)

Ziel ist es, das neue Gebäude optimal in den Kontext der Schulanlage und in das Ortsbild einzupassen. Dafür hat sich eine Delegation des Projektteams mit Tom Munz, dem Architekturberater der Gemeinde, getroffen und die ortsbauliche Einbindung des Neubaus diskutiert. Der für die Projektierung verantwortliche Architekt, Heinz Eggenberger, wird den Baukörper bei seinen weiteren Planungsarbeiten entsprechend setzen. Dabei darf die bauliche Etappierung für die Aufrechterhaltung des Turn- und Musikschulunterrichts beziehungsweise des Vereinssports während der Bauphase, in der Machbarkeitsstudie für die Setzung des Baukörpers noch handlungsleitend, in den Hintergrund treten.

Mitte August hat sich eine Delegation des Projektteams mit der Begleitgruppe (Vertretungen aus Sport- und Musikvereinen) sowie mit Nachbarn getroffen. Nach der Information über den Planungsstand wurden Anregungen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer aufgenommen, aufgeteilt in je eine Gruppe Sport und Musik (inklusive Alterssiedlung). Abschliessend stellten die beiden Gruppen ihre Ergebnisse vor. Das Projektteam hat die Anregungen in die Erarbeitung des Raumprogrammes einfliessen lassen. Dieses dient als Grundlage für die Erarbeitung des erweiterten Vorprojekts durch Architekt Heinz Eggenberger. Das erweiterte Vorprojekt wird derzeit erarbeitet.

Kein Interesse an Drittnutzungen

Der Gemeinderat hat das Projektteam beauftragt, das Interesse für mögliche Drittnutzungen beispielsweise durch die Tagesstrukturen, die Kindertagesstätte oder die evangelische Kirchgemeinde abzuklären, um Synergien zu nutzen. Ein solches sei von den Angeschriebenen jedoch verneint worden, teilt die Gemeinde mit. Einzig die Tagesstrukturen könnten sich eine Nutzung, namentlich mit der Musikschulverwaltung geteilte Büroräume, vorstellen.

Um die Jahreswende soll das erweiterte Vorprojekt dem Gemeinderat und danach der Begleitgruppe in einem ersten Entwurf präsentiert werden. Voraussichtlich im Mai/Juni 2019 wird eine Vernehmlassung durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsergebnisse wird der Projektentwurf nochmals überarbeitet. Danach folgen die Projektgenehmigung und die Erarbeitung des Abstimmungsgutachtens.

An einer Informationsveranstaltung im Herbst 2019 soll das Projekt der Bevölkerung präsentiert werden. Im Frühling 2020 sollen die Flawiler Stimmberechtigten an der Urne über den Neubau des Turnhallenkomplexes inklusive Musikschulzentrum im Feld respektive den Baukredit abstimmen. (rkf/red)