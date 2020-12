Abstimmung Turnhallenprojekt im Flawiler «Feld»: Doppelturnhalle ist vom Tisch – Holzbau wird als Alternative vorgelegt Die Kritik und die Anregungen an der Bürgerversammlung haben gefruchtet. Der Gemeinderat hat entschieden, der Bürgerschaft im Frühjahr nicht nur eine Betonhalle zur Abstimmung zu unterbreiten, sondern auch ein Holzbauprojekt. Ausserdem wird nur noch über eine Dreifachturnhalle befunden.

Das bisherige Abstimmungsprojekt sah den Bau einer Turnhalle in Beton vor. Neu hat die Bürgerschaft nun auch die Möglichkeit, alternativ über einen Holzbau zu befinden. Bild: PD

(rkf/ahi) Am 7. März 2021 stimmt Flawil über die Neugestaltung des Marktplatzes, über das Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach sowie über den Neubau der Turnhalle und des Musikschulzentrums Feld ab. Zwei dieser Sachgeschäfte kamen an der vergangenen Bürgerversammlung in der Allgemeinen Umfrage zur Sprache. Vor allem beim Turnhallen-Neubau wurden Wünsche an den Gemeinderat herangetragen.

«Holzbau-Variante» als Alternative

Deshalb hat sich der Rat nochmals vertieft mit dem Turnhallen-Neubau befasst. Und er hat entschieden, von einer Doppelhalle B abzusehen und der Bürgerschaft nur eine Dreifachhalle zu unterbreiten. Und zwar in der ursprünglich vorgesehenen «Betonbau-Variante», aber als Alternativantrag auch in einer «Holzbau-Variante». Der Gemeinderat hat den Architekten damit beauftragt, die Kosten eines Holzbaus zu berechnen. Danach wird das Abstimmungsgutachten überarbeitet.

Keine Holzschnitzelheizung

Im geplanten Neubau soll zudem die Heizzentrale untergebracht werden. Am Wasser-Eis-Speicher hält der Gemeinderat fest, da er diesen als genauso ökologisch erachtet wie eine Holzschnitzelheizung. Ergänzt mit einer Photovoltaikanlage, einem Blockheizkraftwerk und einem mit Biogas betriebenen Spitzenlastkessel ergibt dies eine mit über 90 Prozent erneuerbarer Energie betriebene Heizzentrale, heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Ratskanzlei.