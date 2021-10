Abstimmung Sicherstellung der medizinischen Versorgung und neue Arbeitsplätze: Die Mitte befürwortet Mosliger Ärztezentrum Die Stimmberechtigten Mosnangs stimmt am 7. November über den Bodenverkauf und einen Kredit für den Bau des neuen Ärztehauses ab. Die Mitte Mosnang hat sich mit der Vorlage befasst und empfielt sie zur Annahme.

Das neue Ärztezentrum an der Bachstrasse könnte, nach einem Ja an der Urne, bereits Ende 2022 bezogen werden. Visualisierung: PD

Das Vorhaben ist bekannt. Drei Ärzte des Spitals Wattwil beabsichtigen an der Bachstrasse in Mosnang ein Ärztezentrum eröffnen. Die Gemeinde will das Projekt mit einem Darlehen von 9,2 Millionen unterstützen. Dieses müsste, zuzüglich Zinsen, innert 33 Jahren zurückbezahlt werden. Das Land würde die Gemeinde den Ärzten für 630'000 Franken verkaufen. Ein Ja an der Urne vorausgesetzt, könnte das Angebot bereits im Dezember 2022 zugänglich sein.

Gewähr für eine umfassende medizinische Versorgung

Aus Sicht der Mitte Mosnang kommt das geplante medizinische Angebot zur richtigen Zeit. Das Ärztehaus kann in einer Kombination von Hausarztmedizin, der Notfallversorgung sowie verschiedenen Spezialdisziplinen einen beträchtlichen medizinischen Mehrwert über die Gemeindegrenzen hinaus erbringen, schreibt die Partei in ihrer Mitteilung. Und weiter: «Das Ärzteteam hat eine breite fachmedizinische Ausbildung und jahrelange Erfahrungen. Dies bietet Gewähr für eine langfristige und umfassende ärztliche Versorgung in der Region.»

Engagement der Gemeinde vertretbar

Für die Gemeinde Mosnang bietet das Projekt auch die Chance, ein neues «Gewerbe» anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Davon wird auch das übrige Gewerbe profitieren können, ist die Mitte Mosnang überzeugt.

Die Gemeinde ihrerseits trägt mit dem Bodenverkauf und dem vorgesehenen Darlehen zum Aufbau des Ärztehauses bei. Dies als Darlehen und nicht einfach als à fonds perdu Beitrag, welcher über den Gemeindehaushalt abgeschrieben werden muss. Nach Meinung der Partei hat das Darlehen mit dem geplanten Projekt eine genügende Sicherheit. Das Engagement der Gemeinde zur Sicherung der Gesundheitsversorgung ist deshalb absolut vertretbar. Es ist Aufgabe der öffentliche Hand in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit für zukunftsgerichtete Leistungen zu sorgen. In diesem Sinn ist das geplante Darlehen nichts «Fremdes», sondern ein gezieltes Engagement seitens der Gemeinde.

Auf Grund einer gesamtheitlichen Interessensabwägung verdient das Projekt Ärztehaus Mosnang laut der Partei, ein doppeltes Ja an der Urne. (pd)