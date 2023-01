Abstimmung Nun tritt auch Wilen auf die Bremse: Kredit für Hochwasserschutz kommt fürs Erste doch nicht vors Volk Nachdem bereits Rickenbach die Abstimmung über den finanziellen Beitrag der Gemeinde am regionalen Hochwasserschutz abgesagt hatte, zieht nun Wilen nach. Bis ein hängiger Bundesgerichtsentscheid zum Thema vorliege, werde keine Abstimmung durchgeführt.

Hochwasserschäden, wie hier nach einem Unwetter in der Innerschweiz, sollen in der Region Wil mit einem koordinierten Hochwasserschutzprojekt verhindert werden. Bild: Patrick Huerlimann

Es ist ein Hin und Her mit dem Projekt Hochwasserschutz (HWS) Region Wil. In den beiden Gemeinden Wilen und Rickenbach gibt es aus der Bevölkerung seit geraumer Zeit Widerstand gegen die Höhe der finanziellen Beteiligung. Sowohl der Wilener als auch der Rickenbacher Gemeinderat waren schliesslich bereit, das Stimmvolk über den jeweiligen Kredit abstimmen zu lassen. Doch dazu kommt es fürs Erste nicht.

Vor einem Monat strich Rickenbach kurz vor der Gemeindeversammlung die Abstimmung über den Hochwasserschutzkredit von der Traktandenliste. Nun schreibt die Gemeinde Wilen, wo eine Abstimmung noch ohne konkretes Datum angekündigt war, in einer Medienmitteilung: «Aus aktuellem Anlass hat der Gemeinderat Wilen beschlossen, zuerst den Bundesgerichtsentscheid zum Thema ‹gebundene Ausgabe› abzuwarten, bevor eine allfällige Abstimmung über den Kostenanteil der politischen Gemeinde Wilen am HWS Region Wil durchgeführt wird.»

Diesen Entscheid habe der Wilener Gemeinderat gefällt, nachdem der Kanton Thurgau gegen die angekündigten Abstimmungen in den Gemeinden interveniert habe. Anfang Dezember hatte Marco Sacchetti, Generalsekretär des Thurgauer Departements für Bau und Umwelt, gegenüber dieser Zeitung von einer «Scheinwahlfreiheit» gesprochen. Der Hochwasserschutz sei gesetzlich vorgeschrieben, sagte Sacchetti. Den Gemeinden bleibe keine Wahlfreiheit, ob sie die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen wollten oder nicht.

Kanton und Verwaltungsgericht hatten Abstimmung abgelehnt

Beim erwähnten Bundesgerichtsentscheid, der nun abgewartet werden soll, geht es um eine Stimmrechtsbeschwerde aus Wilen. Die IG Anti HWS Wilen hatte damit beim Kanton Thurgau erreichen wollen, dass die Gemeinde über den Hochwasserschutzkredit abstimmen lassen muss. Sowohl der Kanton als auch das Thurgauer Verwaltungsgericht hatten aber entschieden, dass die Gemeinde die Kosten zu Recht als gebunden qualifiziert hatte. Bei solchen Ausgaben kann die Bevölkerung nicht mitbestimmen. Das wurde vergangenen Oktober bekannt. Der Beschwerdeführer zog das Urteil des Verwaltungsgerichts daraufhin ans Bundesgericht weiter.

Im November sah es dann danach aus, als ob das Bundesgericht das Verfahren einstellen könnte, da die Gemeinde Wilen einlenkte. Sie kündigte an, den Kredit vors Volk zu bringen, wie das auch in Rickenbach damals noch geplant war. Nun sieht die Situation wieder völlig anders aus und der Entscheid des Bundesgerichts wird mit Spannung erwartet. In der Medienmitteilung aus Wilen heisst es: «Je nach Ausgang des Verfahrens vor Bundesgericht würde sich eine Abstimmung als obsolet erweisen.»