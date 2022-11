Abstimmung Klares Wasser – klare Sache: Überwältigende Zustimmung zur ARA-Thurau in allen Gemeinden Die Weichen für die Abwasserreinigung in der Region werden neu gestellt. Nach dem positiven Entscheid der Standortgemeinde Uzwil im Frühjahr sagen nun auch die Stadt Wil sowie die Gemeinden Zuzwil, Jonschwil und Oberuzwil Ja zur Gemeinschafts-ARA Thurau.

Die ARA Jonschwil gehört zu jenen Kläranlagen der Region, die im Zuge des beschlossenen Neubaus der ARA Thurau in Niederuzwil teilweise zurückgebaut wird. Bild: PD

Die Abstimmungsresultate lassen keinen Interpretationsspielraum: Die überwiegende Mehrheit der Stimmberechtigten der Region will ihr Abwasser künftig ökologisch möglichst verträglich an einem zentralen Ort reinigen: In Niederuzwil. Hier soll eine brutto 142 Millionen Franken teure Gemeinschaftsanlage gebaut werden.

Wil sagt mit 92 Prozent Ja

Mit einem Ja-Anteil von 3768 gegenüber 329 Nein-Stimmen sprach sich die Stadt Wil mit dem höchsten Ja-Anteil der Region für den Beitritt zum Abwasserverband Thurau (AVT) und den Kreditanteil von rund 39 Millionen Franken aus. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 28,8 Prozent. Das Abstimmungsergebnis aus Wil ist matchentscheidend. Denn ohne die Zustimmung des grössten Players hätte das Projekt ARA Thurau nicht umgesetzt werden können.

89,4 Prozent Zustimmung in Oberuzwil

Hoch war die Zustimmung erwartungsgemäss auch in Oberuzwil, welches keine eigene ARA betreibt, sondern das Abwasser in der Uzwiler Anlage klärt. 1‘129 der Stimmberechtigten befürworteten den Verbandsbeitritt und bewilligten den erforderlichen Kredit von 14,28 Millionen Franken, 134 lehnten die Vorlage ab. Die Stimmbeteiligung betrug 30,8 Prozent.

91 Prozent Ja-Stimmen in Jonschwil

Noch deutlicher fiel das Resultat in Jonschwil aus, wo über einen finanziellen Beitrag von 8,21 Millionen Franken zu entscheiden war. Bei einer Stimmbeteiligung von 32,5 Prozent betrug der Anteil Ja-Stimmen-Anteil 803 Stimmen oder 91 Prozent. 79 Stimmberechtigte lehnten die Vorlage ab. Von den 883 eingegangenen Stimmzetteln war einer leer.

84,7 Prozent Zustimmung in Zuzwil

Mit einem Nein-Anteil von gut 15 Prozent stimmte auch Zuzwil der Vorlage klar zu. Bei einer Stimmbeteiligung von 36,7 Prozent sprachen sich 1077 Stimmberechtigte für ein Ja, 194 für ein Nein aus. Von den 1281 eingegangenen Stimmzetteln, waren 10 leer, 1271 gültig.

Das klare Ergebnis überrascht in seiner Deutlichkeit, weil hier die SVP die Ablehnung des Verbandsbeitritts empfohlen und die Vorlage offensiv mit einer Plakatkampagne bekämpft hatte. Dies insbesondere aus Kostengründen.

Gründung des Abwasserverbands Thurau

Nach den positiven Ergebnissen des Abstimmungssonntags soll nun in den nächsten Monaten der Zweckverband gegründet werden. Dafür müssen die beteiligten Gemeinden ihre Vertreter bezeichnen und es gilt, einen Verwaltungsrat einzusetzen. Auch die Geschäftsführung soll baldmöglichst personell besetzt werden, damit die Bauprojekt- und Bewilligungsphase eingeläutet werden kann.

Gemeinden, die der ARA in Wil, Uzwil oder Zuzwil angeschlossen sind, haben nun nun die Möglichkeit, sich der neuen Struktur anzuschliessen. Demzufolge werden sich in den nächsten Monaten Kirchberg, Niederhelfenschwil, Rickenbach, Sirnach, Wilen und Wuppenau mit dem Projekt befassen und darüber befinden.

Im optimalen Fall kann das Projekt ARA Thurau Anfang 2025 gebaut und im Jahr 2029 etappenweise in Betrieb genommen werden.