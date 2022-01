Die Juso Wil-Toggenburg spricht sich gegen die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» und für den Gegenvorschlag aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Man wolle die Innenstadt stärker beleben. Aber: Es brauche Freiräume und mehr Kultur, nicht die Stärkung des Konsums, sagt Stadtparlamentarier Timo Räbsamen. Zudem stört sich die Partei an der Finanzierung von Parktickets aus dem Stadtfonds. Dennoch empfiehlt die Juso den Gegenvorschlag. Man brauche nicht noch mehr Stau in der Innenstadt, sagt Rui Bechtold, Vorstand der Juso Kanton St.Gallen. (mas)