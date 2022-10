Abstimmung Generationenprojekt vor entscheidender Hürde: Gemeinden lancieren ARA Thurau-Abstimmungskampf Die Würfel fallen am 27. November: Jonschwil, Oberuzwil, Zuzwil und Wil entscheiden, ob sie ihre Abwässer künftig gemeinsam in Niederuzwil reinigen wollen. Das ARA-Projekt Thurau kostet bekanntlich gut 142 Millionen Franken. Sagt Wil nein, ist das Vorhaben gescheitert.

Der Neubaustandort am Platz der heutigen ARA Uzwil böte genügend Fläche für einen allfälligen weiteren Ausbau der regionalen ARA Thurau. Bild: Andrea Häusler

«Ein Generationenprojekt für Natur, Mensch und Portemonnaie» – was sich wie ein Werbeslogan liest, ist auch einer. Ein Monat vor der Abstimmung über die regionale Gemeinschafts-ARA am Standort Niederuzwil schicken sich die Gemeindepräsidenten von Jonschwil, Oberuzwil, Zuzwil und Wil an, das Projekt als wirtschaftliche und ökologische Antwort auf das verschärfte Gewässerschutzgesetz zu propagieren. Obwohl dem Bauvorhaben bislang kaum Opposition begegnet ist. Die Uzwiler Stimmberechtigten hatten das Projekt im Mai mit einer Zweidrittelmehrheit abgesegnet, das Wiler Stadtparlament im Juni gar einstimmig.

Inbetriebnahme im Jahr 2029

142,4 Millionen Franken kostet die Gemeinschafts-ARA bekanntlich, 128,9 Millionen (inklusive Rückbauten und Landerwerb) nach Abzug der Bundessubventionen. Die ökologischen Vorteile: Das Abwasser der ganzen Region wird von Mikroverunreinigungen, die Thur von gereinigten Abwässern aus Wil, Jonschwil und Zuzwil befreit. Hinzu kommt der ökonomische Aspekt: Alleingänge wären für alle Beteiligten teurer.

Der Ablauf sieht vor, dass – nach positiven Abstimmungsergebnissen – im Juni 2023 die Anschlussgemeinden Wuppenau, Niederhelfenschwil, Kirchberg, Rickenbach/Wilen und Sirnach über einen Beitritt zum Abwasserverband Thurau entschieden. Mitte 2024 erfolgt die öffentliche Projektauflage und 2029 die Inbetriebnahme.

Jonschwil: Keine neuerliche Sanierung

Die heutige Abwasserreinigungsanlage der Gemeinde Jonschwil. Bild: PD

Die ARA Jonschwil wurde 1978 in Betrieb genommen und in den Jahren 2003 bis 2005 totalsaniert. Eine nochmalige Sanierung ist für Gemeindepräsident Stefan Frei kein Thema: «Lehnte Jonschwil den Beitritt zum Abwasserverband bzw. den Beitragskredit von 8,21 Millionen Franken ab, würde das Gespräch hinsichtlich eines Zusammenschlusses mit der ARA in Wil gesucht», sagte er.

Auf Jonschwil entfielen - nach dem Neubau - jährliche Betriebs-, Amortisations- und Kapitalkosten von 628'900 Franken - nebst dem jährlichen Standortbeitrag an Uzwil während 20 Jahren. Frei rechnet nicht mit einer Anpassung der Abwassermengengebühr von heute 1.25 Franken sowie dem Jahresbeitrag von 136 Franken je Grundstück.

Zuzwil: Fortsetzung des Alleingangs

Noch nicht ganz klar ist, wie die Abwässer von Zuzwil über die Thur nach Niederuzwil geleitet werden. Bild: PD

Die Zuzwiler ARA aus dem Jahr 1974 wurde in den Jahren 1992 bis 1995 ausgebaut und zwischen 2010 und 2017 saniert. Gemeindepräsident Roland Hardegger sagte, dass die dimensionierte Kapazitätsgrenze bereits überschritten sei. Sollte Zuzwil den Verbandsbeitritt bzw. den Bruttokredit von 24,86 Millionen Franken ablehnen, müsste der Alleingang fortgesetzt werden. Obwohl bei einer so kleinen Anlage ein wirtschaftlicher Betrieb schwierig sei, wie er betont.

Zuzwil sähe sich, nebst dem Standortbeitrag an Uzwil, mit jährlichen Kosten von 1,402 Millionen Franken konfrontiert. Die Abwassermengengebühr beträgt hier 1.30 Franken je Kubikmeter. Mit einer leichten Anpassung ist laut Hardegger ohnehin zu rechnen.

Oberuzwil – die Exotin

«Wir sind hier die Exoten», sagte Oberuzwils Gemeindepräsident Cornel Egger. Tatsächlich besitzt die Gemeinde weder eine ARA, noch Kanäle, sondern ist mit Uzwil zusammengeschlossen. Dennoch sagte er: «Auch für uns wäre der Bau der Gemeinschaftsanlage eine Win-Win-Situation.»

Wil: Sparpotenzial von acht Millionen

Die ARA Freudenau in Wil verarbeitet heute eine jährliche Abwassermenge von 3’700’000 Kubikmetern. Die Kapazitätsgrenze ist damit erreicht. Bild: PD

In Wil geht es um einen Investitionsbeitrag von gut 39 Millionen Franken. Wobei ohnehin Handlungsbedarf besteht, nicht nur der vierten Reinigungsstufe wegen. Die ARA Freudenau, gebaut 1953 bis 1956, stösst trotz Ausbauten in den Jahren 1973 bis 1976 sowie 2000 bis 2004 an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch hier birgt der Zusammenschluss Sparpotenzial: über 20 Jahren fast acht Millionen Franken. Sagt Wil Nein zur ARA Thurau, ist das Projekt gescheitert.

Vorgängige Sprechstunden

Alle Gemeinden, in denen am 27. November abgestimmt wird, bieten der Bevölkerung vorgängig Sprechstunden an. Diese finden jeweils von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt. In Oberuzwil am 3. November im Singsaal des Oberstufenzentrums Schützengarten, in Wil im Departement Bau, Umwelt und Verkehr an der Hauptstrasse 20 in Bronschhofen, in Zuzwil am 8. November im Mehrzweckraum der Sporthalle und in Oberuzwil am 9. November in der Aula des Schulhauses Schwarzenbach.