Abstimmung Augenmass oder Verbindlichkeit? Zuzwiler Bewohnerfonds-Reglement vor der Abstimmung Mit dem Geld des Bewohnerfonds des Zuzwiler Wohn- und Pflegeheims Lindenbaum sollen den betagten Menschen besondere Wünsche erfüllt werden. Weil das neue Reglement explizit auch bauliche Projekte einschliesst, wurde gegen das Papier das Referendum ergriffen. Am 18. Juni wird nun abgestimmt.

Der unlängst neugestaltete Garten mit dem Kräuterbeet (rechts), das laut Monika Kleinburger aufgrund der schmalen Wege für Bewohnende mit Rollstuhl oder Rollator nicht von allen Seiten zugänglich ist. Bild: Andrea Häusler

Das Gutachten mit Antrag zum Bewohnerfondsreglement liegt vor. Geändert hat sich seit der öffentlichen Auflage des Regelwerks nichts. Es hätten auch keine Gespräche mit dem Referendumskomitee stattgefunden, sagt Monika Kleinburger, welche die Unterschriftensammlung initiiert hatte. Den fehlenden Austausch bedauert sie weiterhin. «Wir hatten einen Informationsanlass zur Abstimmungsvorlage vorgeschlagen.» Stattdessen habe der Gemeinderat für den 30. Mai eine «Sprechstunde» angesetzt - mit Heimkommissions- und Gemeinderatsmitgliedern, aber ohne Vertretung des Referendumskomitees.

Kleinburger wäre eine breite Diskussion wichtig gewesen. Auch um ihren Standpunkt klar zu machen. «Betagte Menschen haben keine Lobby», sagt die ehemalige Pflegedienstleiterin im Alters- und Pflegeheim Lindenbaum (WPH). Auch deshalb will sie sich für die Bewohnenden stark machen. Sie sagt: «Die Zuwendungen aus dem Bewohnerfonds sollen für Geschenke, Ausflüge, Konzerte, schlicht für besondere Erlebnisse und Anschaffungen verwendet werden.»

Dies sieht das Regelwerk, welches die bisher gelebte Praxis reglementiert, auch so vor. Aber nicht nur: In Artikel 3 ist im Absatz f) vermerkt, dass Fondsgelder auch «zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur, die für den Betrieb nicht zwingend nötig sind», eingesetzt werden können.

Absatz f) soll gestrichen werden

Kleinburger und gleichgesinnten Bürgerinnen und Bürgern geht es allein um diesen Passus. Er soll gestrichen werden, weil er zu viel Interpretationsspielraum lasse. Ihnen reicht nicht, wenn der Gemeinderat im Gutachten versichert, die Mittel aus dem Bewohnerfonds «wie bis anhin» einzusetzen. Einerseits weil ein Reglement langfristig Bestand habe und anderseits, weil sie mit der bisherigen Verwendung von Fondsgeldern nicht uneingeschränkt zufrieden sind.

Als Beispiele nennt Monika Kleinburger den Umbau des bestehenden Spielplatz zulasten des Bewohnerfonds oder die Erweiterung der Überdachung des Unterstands für Bewohnerfahrzeuge als Stellplatz für Abfallcontainer. Auch das neue Hochbeet, hätte, als Ersatzbeschaffung für das bestehende, dem Erneuerungsfonds belastet werden müssen.

Der Unterstand, der für Fahrzeuge von Bewohnenden, aber auch für die Überdachung der Müllcontainer gebaut wurde. Bild: Andrea Häusler

Was dient den Bewohnenden, was den Gästen und was der Betriebsführung? Der Grat ist schmal. Deshalb will Kleinburger Verbindlichkeit statt Augenmass. Umso mehr, als ihr das vorbehaltlose Vertrauen in die Entscheidungsträger fehlt. Diese urteilten oft aus der Aussenoptik und nicht aus der Sicht der Heimbewohnenden. Die Finanzkompetenz des Heimleiters liegt übrigens bei 5000 Franken. Bis zum Betrag von 20’000 Franken entscheidet die dreiköpfige Heimkommission unter dem Präsidium des Gemeindepräsidenten und über höhere Beträge der Gemeinderat.

Entlastung der Heimtaxen

Das Wohn- und Pflegeheim ist selbsttragend, finanziert sich aus den Pensionspreisen und den Einnahmen der Pflege und Betreuung sowie der Gastronomie. 40’000 Franken wurden dem Bewohnerfonds 2022 entnommen, davon 12’000 Franken in die Erneuerung der Gartenanlage investiert.

Könnte für solche Projekte kein Geld aus dem Bewohnerfonds eingesetzt werden, würden die Aufwände über die Heimrechnung den Bewohnenden belastet, macht der Gemeinderat klar. Monika Kleinburger hingegen ist überzeugt, dass die Stimmberechtigten für besondere Projekte auch einer Finanzierung durch die öffentliche Hand zustimmen würden.