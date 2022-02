Abstimmung Neubau «ARA Thurau» vor sechs Abstimmungshürden: Im Mai entscheidet die Standortgemeinde Uzwil Das 120-Millionen-Projekt ist abstimmungsreif. Bereits im Mai entscheiden die Standortgemeinde Uzwil sowie die Stadt Wil über den Bau der regionalen Kläranlage ARA Thurau. Nach einem allfälligen Ja wird im Herbst in Oberuzwil, Jonschwil und Zuzwil abgestimmt.

Die heutige Kläranlage am Standort der geplanten regionalen Anlage in Niederuzwil. Bild: Andra Häusler

Zehn Jahre nach der Empfehlung des Kantons St.Gallen, das Abwasser der vier Kläranlagen Uzwil, Jonschwil, Wil und Zuzwil künftig in einer regionalen Anlage zu reinigen und sechs Jahre nach dem Planungsstart der ARA Thurau, liegen die Entscheidungsgrundlagen für den Bau vor. Dies teilt die Gemeinde Uzwil in ihrem Gemeindeblatt mit.

Als erste der beteiligten Gemeinden geht am 15. Mai Uzwils Bevölkerung an die Urne. Parallel dazu befasst sich das Wiler Stadtparlament mit dem Thema. In den übrigen Gemeinden wird im November abstimmt. Dies unter der Voraussetzung, dass Uzwil und Wil das Vorhaben absegnen. Eine Ablehnung hätte zur Folge, dass das Gemeinschaftsprojekt Makulatur und die Planungskosten von rund zweieinhalb Millionen Franken vernichtet wären.

Standortbeitrag von fünf Millionen Franken

Die neue Grosskläranlage bringt Uzwil als Standortgemeinde verschiedenerlei Vorteile: Arbeitsplätze, Aufträge zugunsten lokaler Unternehmen, allenfalls eine Übernahme des dort produzierten Biogases. Doch die Gemeinde hat auch die Nachteile in Kauf zu nehmen. Entsprechend soll Uzwil mit einem Standortbeitrag von fünf Millionen Franken entschädigt werden. Die übrigen beteiligten Kommunen beteiligen sich anteilmässig an diesem Betrag.

Kosten von 120 Millionen Franken

Der ARA-Neubau ist ein finanzieller Kraftakt, Die Investitionskosten belaufen sich ohne Landerwerbe und nach Abzug der Subventionen für die vierte Reinigungsstufe auf rund 120 Millionen Franken. Würden die vier bestehenden ARA separat erneuert, müssten ca 123 Millionen investiert werden. Die Kosten wären folglich ähnlich hoch. Dies, obwohl bei der regionalen Lösung zusätzlich Zulaufbauwerke gebaut werden müssen.

Erheblich tiefere Betriebskosten

Andres sieht die langfristige Rechnung aus. Die kumulierten Jahreskosten für den Betrieb, die Erneuerungen, Abschreibungen und Kapitalkosten liegen, über den Zeitraum von 20 Jahren betrachtet, nach dem Zusammenschluss rund 28,5 Millionen Franken tiefer als bei vier Anlagen. Hinzu kommt, dass künftige Ersatzinvestitionen zentral günstiger ausfallen.

Gemeinden investieren nicht selber

Das neue Gesamtsystem, sprich der ARA-Trakt, die Zulaufkanäle und die Investitionen in die dezentralen Anlagen, wird vom neu zu gründenden Abwasserverband gebaut und finanziert. Er beschafft das erforderliche Kapital am Markt. Die Gemeinden leisten keine Investitionsbeiträge. Der Betrieb, die Abschreibungen und Kapitalkosten werden unter den beteiligten Gemeinden aufgeteilt.

Bestehende Becken werden weiter genutzt

Gebaut wird die neue Anlage auf dem Areal der heutigen Uzwiler ARA in Niederuzwil. Wobei Anlageteile, welche zu Geruchsbelästigungen führen könnten, unterirdisch angeordnet oder eingehaust werden. Die erweiterbare Anlage erhält, wie erwähnt, eine vierte Reinigungsstufe, die dem gesamten Abwasser der Region die Mikroverunreinigungen entzieht.

Die ARA Thurau auf dem Areal der heutigen ARA Uzwil im Modell. Bild<. PD

Die bestehenden Becken der Kläranlagen von Jonschwil, Wil und Zuzwil werden als Teil des künftigen Gesamtsystems weiterverwendet. Bei Starkregen oder Havarien kann so Abwasser gepuffert werden, wodurch weniger ungereinigtes Wasser in die Umwelt gelangt.

Zuleitungsbauwerke führen das Abwasser nach Niederuzwil. Diese Kanäle verlaufen ausserhalb der Grundwasserschutzgebiete und haben eine Lebensdauer, die auf 80 bis 100 Jahre ausgelegt ist.

Keine Abwässer mehr in der Thur

Seitens der Planer ist man überzeugt: «Das Projekt bringt einen ökologischen Quantensprung.» Dies nicht nur wegen der Beseitigung von Mikroverunreinigungen. Grössere Anlagen arbeiten grundsätzlich besser als einzelne kleine. Weil zwischen Uzwil und Wil keine gereinigten Abwässer mehr in die Thur gelangen, sind der Fluss und die angrenzenden Grund- und Trinkwasserfassungen besser geschützt.

Baubeginn ca. 2025

Sollte die regionale Lösung zustandekommen, könnten die Anschlussgemeinden bis Ende Mai 2023 über den Beitritt zur ARA Thurau entscheiden. Im optimalen Fall wäre es möglich, das Projekt ungefähr Mitte 2024 öffentlich aufzulegen und Anfang 2025 zu realisieren. Die ARA könnte dann im Jahr 2029 etappenweise in Betrieb genommen werden.