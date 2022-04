Abstimmung 64 Prozent sagen Nein: Sanierung der reformierten Kirche St. Peterzell erfährt deutliche Abfuhr Knapp 4,8 Millionen Franken wären nötig gewesen, um die reformierte Kirche von St. Peterzell zu sanieren und mit einem Erweiterungsbau als kirchlichen wie auch weltlichen Ort der Begegnung zu gestalten. Jetzt liegt das Projekt in Scherben.

Die Reformierte Kirche von St. Peterzell kann weder saniert noch mit einem Erweiterungsbau ergänzt werden. Bild: Martin Lendi

«Wir rechneten eigentlich mit einem Ja, wenn auch mit einem knappen», sagt der Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker, Gerhard Friedrich, im Rückblick auf die Abstimmung. Auch deshalb, weil die Zustimmung zum Kostenvoranschlag vor knapp einem Jahr mit 109 Ja- gegenüber 78-Neinstimmen noch deutlich gewesen sei.

Es kam anders: 132 der 205 Stimmberechtigten, die am Urnengang vom Sonntag teilnahmen, sprachen sich gegen das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt aus. Friedrich respektiert den Entscheid, bedauert jedoch, dass «die seit 2017 entwickelte Gemeindestrategie, die zur Liegenschaftsstrategie und damit zum Projekt ‹Gesamtsanierung Kirche St. Peterzell› führte, offensichtlich nicht überzeugen konnte.»

Undichte Stellen und statische Mängel

Über die Gründe für das Nein kann er nur spekulieren: «Vielleicht waren, trotz des Beitrags der Kantonalkirche, die Kosten ausschlaggebend. Oder es fehlte coronabedingt an einem ausreichenden Informationsaustausch.» Möglicherweise sei aber auch einfach die Innovationsbereitschaft geringer als noch vor 58 Jahren.

1964 war die St. Peterzeller Kirche nämlich erbaut worden und sie galt damals, aufgrund der markanten Architektur, als einer der modernsten Sakralbauten der Region. Seither wurde die Gebäudehülle jedoch nicht mehr angerührt. Und mit dem Putz bröckelte der Glanz.

Gerhard Friedrich, Präsident der Kirchenvorsteherschaft Oberer Necker. Bild: Urs M. Hemm

Heute ist der Sanierungsbedarf des Kirchenbaus offensichtlich. Das Dach ist undicht, die Statik weist Mängel auf, durch die Fenster pfeift der Wind und das Raumkonzept, wie auch die Möblierung erschweren die Umsetzung erweiterter Nutzungskonzepte - Entwicklungsideen, wie sie unter anderem im Strategiepapier der Reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker verankert sind. Denn auch diese will die Bedeutung der «Werktagskirche» stärken.

Pfarrhaus nicht betriebsnotwendig

4,77 Millionen Franken hätte die Gesamtsanierung des Kirchenbaus mit dem Ersatz der Bänke durch Stühle sowie die Erweiterung der Anlage um ein multifunktionales Jugendhaus auf der abschüssigen Nordwestseite gekostet. 4,1 Millionen Franken wären der Kirchgemeinde aus dem kantonalen Finanzausgleichsfonds zugeflossen. Ein Beitrag, der - bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 28 Prozent - über 20 Jahre hätte abgeschrieben werden können., Der Kirchgemeinde wären gut 700'000 Franken verblieben, die über den Verkauf des Pfarrhauses finanzierbar gewesen wären.

Das historische Pfarrhaus, sagt Gerhard Friedrich, sei zwar genutzt, für die Kirchgemeinde jedoch nicht betriebsnotwendig. Es werde verkauft, wenn grössere finanzielle Mittel nötig sind. Denn weitere verwertbare Immobilien seien nicht vorhanden.

Temporäre Sicherung der Bausubstanz

Wie die Zukunft der Kirchenanlage St. Peterzell nun aussieht, ist unklar. «Wir lassen das Ergebnis vom Sonntag erst einmal sacken», sagt Gerhard Friedrich.

Denkbar wären eine blosse Sicherung der Bausubstanz oder eine Sanierung des Gebäudes unter Verzicht auf einen Ausbau. Denn die Notwendigkeit von Massnahmen sei unbestritten. Insbesondere in Bezug auf sicherheitsrelevante Bauteile bestehe zeitnaher Handlungsbedarf. «Wir sind für die Sicherheit verantwortlich», macht Friedrich klar und ergänzt: «Schon heute muss bei hoher Schneelast das Dach geräumt werden, weil Einsturzgefahr droht.»

So oder so stehe nun eine weitere Planungsphase an. Genau so klar sei, sagt Gerhard Friedrich, dass die Kirchgemeinde auch zu einer isolierten Gebäudesanierung einen finanziellen Beitrag leisten müsse. Derweil der Umfang der Mittel aus dem Finanzausgleich ungewiss sei.