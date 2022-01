Abstimmung 30 Minuten Gratisparkieren oder Stadtfonds? Nun hat sich ein überparteiliches Komitee für den Gegenvorschlag gebildet Im Februar stimmt die Wiler Bevölkerung über die Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» und den Gegenvorschlag, den Stadtfonds, ab. Letzte Woche informierte der Stadtrat über die Abstimmungsvorlage. Nun hat sich ein überparteiliches Komitee gebildet, das sich für den Stadtfonds einsetzt.

Am 13. Februar stimmen Wilerinnen und Wiler über die Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» und den Gegenvorschlag ab. Bild: Stefan Kaiser

30 Minuten Gratisparkieren oder Stadtfonds? Oder keiner der beiden Vorschläge? Am 13. Februar stimmt die Wiler Bevölkerung darüber ab. Letzte Woche hat der Stadtrat über die Vorlage und das Abstimmungsverfahren informiert. In der Zwischenzeit hat sich ein überparteiliches Komitee zur Unterstützung des Gegenvorschlags, des Stadtfonds, gebildet. Mit dabei sind Die Mitte, EVP, FDP, GLP, Grüne Prowil und SP. Auch der Vorstand von Wil Shopping, der Interessengemeinschaft Obere Bahnhofstrasse Wil (IGOB), hat sich dem Komitee angeschlossen.

Das Komitee spricht sich gegen die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» aus. Sie stellt in einer Mitteilung klar, dass die halbe Stunde Gratisparkieren nur auf öffentlichem Grund möglich wäre, nicht etwa in Parkhäusern der Migros, Coop oder im Altstadtparkhaus, die von Privaten oder der Wiler Parkhaus AG (Wipa) betrieben werden. Ebenso schreibt das Komitee in einer Mitteilung, dass man lediglich 80 Rappen sparen könne und dass die Zielgruppe der Massnahme Kurzzeitparkierende seien. Diese würden in der Tendenz weniger konsumieren.

Das lokale Gewerbe unterstützen

Ebenso würde mit der Initiative der Suchverkehr zunehmen, was der Attraktivität der Stadt schaden würde. Das Komitee spricht auch davon, dass nur Autofahrerinnen und Autofahrer belohnt werden würden, obwohl Kundinnen und Kunden auch zu Fuss, mit dem ÖV oder dem Velo unterwegs seien. Ebenso würde die Initiative den klimapolitischen Zielen der Stadt widersprechen. Auch die Kosten von 600'000 Franken spricht das Komitee an. Eine hohe Summe, die der Stadt fehlen würde. «Die Initiative erzielt keine positive Wirkung und kostet viel», konkludiert das Komitee.

Das Komitee sieht, wie auch das Initiativkomitee, Handlungsbedarf: Die Läden und Restaurants seien unter Druck, dies wegen Onlinehandel und Konkurrenzstandorten. Mit dem Stadtfonds von jährlich 200'000 Franken könne man zielgerichtete Projekte fördern, heisst es. Ebenso könnte es ein Angebot für ein vergünstigtes Parkticket geben, das die Geschäfte und Restaurants ihrer Kundschaft abgeben können. Der Stadtfonds könne die Attraktivität der Innenstadt und des öffentlichen Raums steigern, heisst es weiter.