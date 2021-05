LIVETICKER Jetzt der Abstiegsknüller aus der Maladière: Xamax - FC Wil *0:1 (Pause) In der viertletzten Challenge-League-Runde spitzt sich die Situation zu. Für den FC Wil geht es im Abstiegskampf im wegweisenden Spiel auswärts gegen Xamax ran. Verfolgen Sie das Spiel jetzt hier im Liveticker.

Erst zwei Auswärtssiege gab es in dieser Saison für Alex Frei und den FC Wil. Gibt es heute in Neuenburg den dritten? Bild: Andy Mueller, Freshfocus

Der Liveticker aus der Maladière:

Pause

Nochmals der Blick auf die anderen Plätze: Schlusslicht Chiasso gewinnt gegen Winterthur 2:1. Kriens und Thun trennen sich 1:1. Diese beiden Spiele sind fertig. GC führt zur Pause gegen Stade Lausanne-Ouchy 1:0. Der Chiasso-Sieg setzt nicht nur die Wiler unter Druck, sondern vor allem Xamax. Die spielen danach noch gegen GC und in der Schlussrunde in Chiasso. Man könnte sich Angenehmeres vorstellen. Die Wiler haben momentan in der virtuellen Tabelle weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Chiasso, schaffen heute Abend den Ligaerhalt aber fix noch nicht. Es bleibt spannend.

Pause

Pausenfazit: Ein couragierter Wiler auftritt, der gefällt. Sie scheinen verstanden zu haben, worum es hier geht. Defensiv bisher kämpferisch, konzentriert und fehlerlos, vorne mit Nadelstichen. Der heutige Captain Fazliu macht bisher den Unterschied. Können die Wiler die Pace halten? Wir sind gespannt.

Pause

Da ist der Pausenpfiff. Der FC Wil führt auswärts gegen Xamax mit 1:0. Das wäre natürlich Gold wert, wenn man die drei Punkte hielte.

45.+1. Minute

Da wollen sie einen Penalty haben, die Gastgeber. Das war aber zu wenig, was Dickenmann gemacht hat. Wobei zu sagen ist, dass der Wiler Penalty eher streng gepfiffen war.

45. Minute

Eine Minute gibt es noch obendrauf in Halbzeit eins.

44. Minute

Das gefällt: Die Wiler stören Xamax früh. Das passt den Neuenburgern nicht.

42. Minute

Xannax will den Ausgleich noch vor der Pause. Beloko aber von der Strafraumgrenze aus drüber.

39. Minute

Doppelchance für die Wiler. Riesenchaos im Xamax Strafraum. Nach einem Corner kommt Dickenmann per Kopf aus rund sieben Metern dran. Walthert mit klärt mit einem Reflex und einer Hand. Der Ball kommt im Rebound zu Haile-Selassie. der es direkt versucht. Weit drüber.

37. Minute

Kronig muss bei einem Xamax-Corner Kopf und Kragen riskieren - und fast ein Eigentor produzieren. Geht aber gerade nochmals gut.

35. Minute

Chiasso gegen Winterthur nur noch 2:1. Geht da noch was, so unter FCWs? Nur noch zehn Minuten zu spielen im Riva IV.

33. Minute

Frecher Freistoss-Versuch von Nuzzolo. Von halblinks ins linke Eccke. Aberr Köhn taucht ab und klärt zur Ecke. Diese bringt in zwei Anläufen nichts ein.

31. Minute

Und dann brennt es gleich lichterloh im Wiler Strafraum. Nuzzolos Schuss kann Kronig knapp vor der Linie klären. Und auch der Nachschuss bringt Gefahr. Doch die Szene versandet.

29. Minute:

TOOOOOOOOOR für den FC Wil durch Fazliu zum 0:1. Mit Schmackes und halbhoch nach rechts. Dring das Ding. Wow, das ist natrülich wichtig.

28. Minute

Penalty Wil! Sivio wird von Mveng gefoult, der Gelb sieht.

25. Minute

Noch fehlen die grossen Aufreger. Das bleibt auch nach diesem 20-Meter-Abschluss von Beloko so. Genau auf Köhn.

23. Minute

Mafouta muss gepflegt werden. Aber es geht weiter für ihn.

21. Minute

Das Spiel hat sich mittlerweile ausgeglichen. Xamax ist jetzt also auch drin.

18. Minute

Wieder Mafouta. Einen Freistoss aus gut 20 Metern setzt er rund einen Meter drüber. Den Freistoss hat es wegen eines Fouls von Mätzler gegeben, der Gelb gesehen hat.

15. Minute

Uch. Zum Glück macht da Xamax-Toptorschütze Mafouta nicht mehr aus diesem Ansatz. Im entscheidenden Moment verspringt ihm der Ball.

13. Minute

Chiasso hat gegen Winterthur auf 2:0 erhöht - und somit den Druck auf die anderen drei Abstiegskandidaten. Thun hat in Kriens zum 1:1 ausgeglichen. Immerhin.

10. Minute

Auch Xamax mit einem ersten zaghaften Annäherungsversuch an das Wiler Tor. Wobei hier die Betonung auf "zaghaft" liegt. Dominguez' Lupfer ist ungefährlich und geht rechts vorbei.

9. Minute

Ein beschwingter Start der Wiler, die den Ton angeben - bisher aber noch ohne Tormöglichkeit. Was auch auf Xamax zutrifft.

6. Minute

Wieder ein ruhender Ball für die Wiler: Zumberi versucht es mit einem Freistoss von ganz weit links aussen - und trifft ins Netz. Ins Aussennetz.

5. Minute

Schlechte Kunde aus Chiasso. Die Tessiner gehen zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Winterthur mit 1:0 in Führung - und erhöhen den Druck auf Wil und Xamax.

2. Minute

Erster Corner für die Wiler. Fazlius Hereingabe wird aber von Bangura geklärt. Noch keine Gefahr.

1. Minute

Das Spiel läuft. Silvio hat für die Äbtestädter angestossen.

19.57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Stefan Horisberger.

19.55 Uhr

Xamax-Trainer Andrea Binotto nominiert folgende Elf: Im Tor steht Walthert. Zudem spielen Mveng, Basha, Nuzzolo, Beloko, Bangura, Mafouta, Dominguez, Kempter, Morgado und Corbaz.

19.53 Uhr

Nun aber der volle Fokus auf diese Partie hier. Die Wiler müssen ohne Captain Philipp Muntwiler auskommen, der nach der achten gelben Karte gesperrt ist. Zudem stellte man sich die Frage, ob Abwehr-Tank Serkan Izmirlioglu wieder von seiner Verletzung genesen ist. Er ist es zum Teil und sitzt auf der Bank. Die Wiler Aufstellung sieht in einem 4-2-3-1-System so aus. Im Tor steht Köhn. Die 4er-Abwehr bilden Dickenmann, Mätler, Kronig und Schäppi. Im defensiven Mittelfeld spielen Zumberi und Krasniqi. Eine Reihe davor sollen Blasucci, Fazliu und Haile-Selassie für Schwung sorgen. Einzige Sturmspitze ist Silvio. Kamber ist krank. So ist das - einmal mehr eine sehr junge Mannschaft.

19.49 Uhr

Gleich mal ein Blick auf die anderen Plätze: Schon seit 19 Uhr spielen die weiteren beiden Teams aus dem Abstiegsstrudel. Zur Pause steht es zwischen Chiasso und Winterthur noch torlos 0:0 und Kriens führt gegen Thun mit 1:0. Da gibt es also bisher kaum Schützenhilfe.

19.45 Uhr

Nun geht es in die Vollen in der Challenge League. Vier Runden bleiben zu spielen, und der FC Wil ist noch nicht aus dem Schneider. Sechs Punkte Vorsprung hat er vor dieser Runde auf Schlusslicht Chiasso. Nun stehen aber binnen vier Tagen die Partien gegen Xamax und die Tessiner an, Beide liegen hinter den Wilern. Punkte sind gefragt. Am besten schon heute. Simon Dudle begrüsst sie aus der Neuenburger Maladière zu diesem Abstiegsknüller zwischen Xamax und dem FC Wil und tickert durchs Spiel.