Absagen und Verschiebungen wegen des Corona-Virus nehmen in der Region Fürstenland-Toggenburg laufend zu Mehr als ein Dutzend weiterer Veranstaltungen bekommen den Stempel «abgesagt» aufgedrückt. Das dürfte in den nächsten Tagen so weitergehen.

Die Gesundheit ist oberstes Gebot: Zum Schutz der Bevölkerung werden immer mehr Veranstaltungen verschoben oder ganz abgesagt. Donato Caspari

Das Corona-Virus hat die Region Fürstenland-Toggenburg immer mehr im Griff. Als Folge muss der Rotstift erneut zur Hand genommen und die Agenda bearbeitet werden: Es kommen laufend neue Meldungen von verschobenen oder ganz abgesagten Veranstaltungen hinzu. Darunter nicht nur die von den Verbotsmassnahmen des Bundes betroffenen Veranstaltungen, sondern auch zahlreiche kleinere, die so einer Infektionsgefahr durch das Corona-Virus vorbeugen.

Ab 65 Jahren bereits in der Risikogruppe

Insbesondere betroffen sind Events mit einer erwartungsmässig hohen Anzahl an betagten Besuchern, die zur grössten Risikogruppe gehören. So muss der «Treff 60plus» in Flawil abgesagt werden, da der Veranstalter es nicht für möglich erachtet, alle Massnahmen des Kantons absolut korrekt einhalten zu können. Auch betroffen sind drei Veranstaltungen der IG Aktives Alter Jonschwil/Schwarzenbach.

Absagen treffen jegliche Arten von Veranstaltungen

Knapp ein Dutzend weiterer Veranstaltungen müssen mit dem Stempel «abgesagt» versehen werden. An der musikalischen Front sind das Konzert mit dem Russenchor in der reformierten Kirche in Nesslau, das Baronenhauskonzert in Wil, das Konzert der Musikgesellschaft in Wattwil und der Musik-Unterhaltungsabend mit der Bürgermusik in Zuzwil betroffen. Die Gemeinde Bazenheid ist gleich doppelt gestraft: Einerseits wurde der Solidarity-Treff abgesagt, anderseits fiel auch der Zmorge-Treff des evangelischen Frauenvereins ins Wasser.

Ebenfalls nicht stattfinden wird die Neuzuzügerbegrüssung in der Gemeinde Neckertal. Zahlreiche «Suppenzmittage» wurden schon abgesagt oder verschoben. Neu hinzu kommt nun auch jener in Degersheim.

Auch im sportlichen Bereich trudeln immer mehr Absagen ein, so unter anderem die Hawks Hockey Days in Uzwil sowie das Volksschiessen der 10-Meter-Luftgewehrschützen in Ebnat-Kappel.

Viele Verschiebungen bei den Raiffeisenbanken

Wenn nicht abgesagt wird, dann wird verschoben. So suchen fast alle Raiffeisenbanken nach einem neuen Termin für ihre Generalversammlung. Verschoben wird bei der Raiffeisen Regio Uzwil, Wängi-Matzingen, Flawil-Dergersheim-Mogelsberg-Oberuzwil, Niederhelfenschwil sowie bei der Raiffeisen am Bichelsee. Während für diese GV nach einem neuen Termin gesucht werden muss, werden die Raiffeisenfeste in Eschlikon und Turbenthal gleich gänzlich abgesagt.

Nach wie vor gelten die Massnahmen, die vom Bund angeordnet wurden. Als neue Schutzmassnahme vom BAG kommt hinzu, dass nach Möglichkeit auf einen Abstand von mindestens zwei Metern geachtet werden soll, besonders zu älteren Menschen.