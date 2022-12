Abriss und Neubau Mehr Raum für zeitgemässe Behandlung: Grossprojekt Psychiatrie Wil aufgegleist Mehr als ein dutzend Gebäude auf dem Areal der grössten psychiatrischen Klinik des Kantons soll abgerissen werden. Mehrere Neubauten sollen die ursprüngliche Symmetrie wiederbeleben. Dabei sollen die Grünflächen erhalten bleiben. Das soll rund 400 Millionen Franken kosten.

Nicht unter Denkmalschutz: Das Gebäude A01 gehört zu den Bauwerken der PSGN, die abgerissen werden sollen. Bild: Simon Dudle

Seit 130 Jahren ist die Psychiatrische Klinik St. Gallen Nord (PSGN) in Wil die wichtigste Institution für die Behandlung psychischer Erkrankungen im Kanton St. Gallen. Seitdem musste sich die Einrichtung immer neuen Bedingungen anpassen. Dieser Trend setzt sich auch im 21. Jahrhundert fort: Die Bausubstanz entspricht den Anforderungen der modernen Psychiatrie immer weniger.

In den nächsten zwanzig Jahren sollen die beiden kantonalen Psychiatrie-Standorte in Pfäfers und im Wiler Eggfeld fit für die Herausforderungen der Zukunft gemacht werden. Seit Kurzem liegen die Pläne zur Arealentwicklung vor: Bis 2041 sollen zahlreiche Gebäude abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. In der kommenden Februarsession wird der Kantonsrat über das Grossprojekt entscheiden.

Mehr Betten, mehr Platz

Auch wenn die stationären Aufenthalte von Patientinnen und Patienten kürzer werden, nimmt ihre Zahl zu. Erwartet wird eine Zunahme der Pflegetage um etwa 6 Prozent; bis 2038 rechnet man, dass die PSGN die Zahl der Betten um 10 auf 234 erhöhen muss. Mit dem demografischen Wandel werden insbesondere ältere Menschen häufiger auf stationäre Behandlungen angewiesen sein, wofür die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden müssen.

Ein deutlich stärkerer Anstieg als bei den stationären Behandlungen wird bei den ambulanten Terminen erwartet: Die Zahl der Behandlungstage soll um 41 Prozent steigen, Konsultationen dürften sogar um 86 Prozent zunehmen. Damit ist klar: Die psychiatrische Klinik braucht mehr Platz für zeitgemässe Räumlichkeiten.

Der Eingangsbereich zeugt noch von der einstigen Symmetrie des Areals. Bild: Simon Dudle

Neuer Raum lässt sich aber nicht einfach durch ergänzende Neubauten schaffen: Die Grünflächen des Eggfelds spielen als Erholungszonen, Therapie- oder Demenzgärten eine wichtige Rolle in der Behandlung. «Die ursprünglichen Freiraumqualitäten sind nur noch reduziert vorhanden», hält der aktuelle Plan zur Arealentwicklung fest.

Schliesslich spielt auch der Denkmalschutz eine entscheidende Rolle. Der neue Schutzplan der Stadt Wil, der sich in der Vernehmlassung befindet, stellt die meisten Gebäude aus der Anfangszeit der Klinik unter Schutz.

Verdichtung durch Abriss und Neubau

Die Konsequenz aus den zahlreichen Anforderungen ist eine tiefgreifende Neuorganisation des Areals. Über die letzten hundert Jahre hat die Klinik immer wieder kleine Ergänzungsbauten erhalten, die die ursprüngliche Symmetrie beeinträchtigt haben. Mehr als ein Dutzend Gebäude soll nun abgerissen werden.

Darunter befindet sich auch das Gebäude hinter dem Eingangskomplex, welches im Mittelpunkt des weitläufigen Geländes steht. An seine Stelle soll ein neues Arealzentrum rücken, welches Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume vereinen soll. Das derzeitige Gebäude ist zwar im neuen Schutzinventar der Stadt enthalten, dennoch würden die Pläne von der Denkmalpflege gutgeheissen, heisst es im Arealentwicklungsplan.

Das zentrale bauliche Element sind jedoch zwei grosse Neubauten mit je 12'000 Quadratmetern Geschossfläche am hinteren Ende des bebauten Gebiets, wo sich heute Parkplätze befinden. Sie sollen das alte Symmetriekonzept aufnehmen. Ein Gebäude dient der stationären Behandlung, das andere wird ein Wohnheim der Heimstätten Wil, in dem Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen eine dauerhafte betreute Bleibe finden.

400 Millionen Franken und ein langer Zeithorizont

Entsprechend der Grösse des Projekts ist auch das Budget: Die Kosten werden derzeit auf rund 400 Millionen Franken geschätzt. Mit einem Abschluss der Arbeiten wird 2041 gerechnet. Parallel dazu wird auch die zweite kantonale Klinik in Pfäfers überholt, dort belaufen sich die Kosten noch einmal auf 170 Millionen Franken.

Bis dahin hat das Projekt aber noch einen weiten Weg vor sich: Die vorbereitende Kommission des Kantonsrats empfiehlt, auf den vorliegenden Bericht zur Arealentwicklung einzutreten. Heisst der Kantonsrat in der Session vom Februar 2023 das Vorhaben gut, wird das St.Galler Stimmvolk über das Projekt entscheiden. Der Baubeginn ist auf 2030 angesetzt, die ersten Gebäude sollen 2034 fertig sein.