Abfall über und unter dem Boden: Uzwil will Angebot an Unterflurbehältern schrittweise einführen Die Abfallentsorgung war Thema bei der SVP Uzwil. Gemeindepräsident Lucas Keel informierte über die Pläne der Gemeinde. Einen definitiven Beschluss hat der Gemeinderat aber noch nicht gefasst.

Die Sammelstelle auf dem Marktplatz in Niederuzwil wird videoüberwacht. Die Auswertung der Daten ist aufwendig. Bilder: Philipp Stutz

«Das Thema Abfall ist ein Abbild der Gesellschaft», sagte Gemeindepräsident Lucas Keel. Er sei selbst einmal mit dem Fahrzeug der Kehrichtabfuhr unterwegs gewesen, habe mitgeholfen und dabei Erfahrungen sammeln können. Das sei eine harte Arbeit. Erstaunlich, wie viel Müll sich ansammele.

Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Bild: PD

«Das Beste wäre, das Material wieder dorthin zu bringen, wo es gekauft worden ist»

Doch leider sei man von solchen Überlegungen noch weit entfernt. Abhilfe sollen Unterflurbehälter schaffen. So ist geplant, solche Behälter innerhalb der im Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) zusammengeschlossenen Gemeinden flächendeckend umzusetzen. Ziel ist es, Abfall nicht mehr vor der Haustüre zu platzieren, sondern in Unterflurbehältern zu bündeln.

Schrittweises Vorgehen geplant

«In unserer Gemeinde sind etwa 125 solcher Behälter nötig», informierte Keel am Höck der SVP Uzwil. Bis anhin sei dieses Konzept vor allem bei Neuüberbauungen zum Tragen gekommen.

Diese Behälter hätten aber auch Nachteile, wie ein Votant bemerkte. So bereite es vor allem älteren Leuten Mühe, den Abfall bis zu 300 Meter weit zur nächsten Sammelstelle schleppen zu müssen.

Ausserdem sei der Gestank gerade in der wärmeren Jahreszeit oft bestialisch und ziehe Ungeziefer an. Ein anderer Votant fügte demgegenüber an, dass dieses System beispielsweise in Degersheim gut funktioniere.

Definitiver Entscheid steht noch aus

«Wir planen, das Unterflur-Behälter-Konzept schrittweise einzuführen», betonte Keel. Doch ein definitiver Entscheid stehe noch aus. Es sei durchaus möglich, dass es beim Status quo bleibe.

Zu berücksichtigen sei, dass auch der bestehende Service – Kehrichtsäcke vor dem Haus zu deponieren – Vorteile biete. Grundsätzlich sei es in Siedlungsgebieten schwierig, solche Anlagen zu installieren, sagte der Gemeindepräsident. Das Vorhaben geniesse denn auch beim Gemeinderat nicht höchste Priorität.

Die oberirdische Sammelstelle am Marktplatz in Niederuzwil hat wiederholt für Diskussionen gesorgt. Sie sei für die Nachbarschaft eine Belastung, hat der Gemeinderat informiert. Das Geräusch zersplitternder Flaschen, hundertfach repetiert, belaste die Lebensqualität.

Deutlich besser seien unterirdische Sammelstellen wie die Anlage beim Bahnhof westlich des Güterexpeditionsgebäudes, die als Ersatz für die Sammelstelle an der Lindenstrasse geschaffen worden ist. Dort werden Textilien, Glas, Altöl sowie Alu und Stahlblech gesammelt. Doch die Sammelstelle am Marktplatz ist deutlich besser frequentiert.

Videokamera überwacht Sammelstelle

Videokameras sind am Marktplatz installiert worden, um Missbräuche zu vermeiden. Denn nicht selten wird illegal Abfall «entsorgt». «Die Aufnahmen werden ausgewertet», sagte Keel. Allerdings sei dies mit viel Aufwand und erheblichen Kosten verbunden.

Es bestünden mehrere Alternativen für diese Sammelstelle, so der Gemeindepräsident. Etwa, indem Abfälle unterirdisch entsorgt würden oder die Sammelstelle in den neuen Werkhof bei den Technischen Betrieben integriert würde.

Die dritte Möglichkeit bestehe darin, das Ganze dem Entsorgungshof Schiess zu übertragen, der einen Neubau an der Gruebenstrasse plant. Was darauf mit dem allfällig leeren Marktplatz geschieht, ist ungewiss. Keel betonte:

«Grünflächen und Freiräume sind wichtig, gerade in stark besiedelten Gebieten.»

Ein Votant schlug vor, einen Briefkasten der Gemeinde zu platzieren. Dort könnten die Abstimmungsunterlagen eingeworfen werden. Es sei ohnehin eine Schweinerei, dass die Niederuzwiler Post geschlossen worden sei, ärgerte sich eine Versammlungsteilnehmerin.

Grünabfuhr ist in Uzwil (noch) nicht kostenpflichtig

Auch die Grünabfuhr war ein Thema am SVP-Höck. Wer in Uzwil seine Grünabfälle zur Entsorgung bereitstellt, braucht keine Marken zu kleben. Die Abfuhr wird nicht in Rechnung gestellt.

Die Grüngutentsorgung belastet den Gemeindehaushalt mit rund 400'000 Franken. Während die kostenpflichtige Grünabfuhr in anderen Gemeinden selbstverständlich ist, wehrte sich Uzwil stets beharrlich dagegen. Die Bürgerschaft verwarf eine ganzjährige, über Gebühren finanzierte Grünabfuhr 1996 an der Urne.

Doch der Kanton hat den Druck erhöht und Uzwil gerät in Zugzwang. Denn: Siedlungsabfall – und dazu gehört auch Grüngut – muss mit kostendeckenden und verursachergerechten Abfallgebühren finanziert werden.