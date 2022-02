Abfall «Kameras bedeuten nicht automatisch, dass man den Täter oder die Täterin findet»: Wer in der Stadt Wil falsch entsorgt, wird gebüsst Ob Sperrgut oder herumliegender Abfall bei Sammelstellen: Die Werkhofmitarbeitenden der Stadt Wil sind immer wieder damit beschäftigt, illegale Entsorgerinnen und Entsorger zu verzeigen. Überwachungskameras bei Sammelstellen könnten mal Thema werden.

Ein Sofa oder ein Stuhl stehen am Strassenrand, auf einem Zettel ist «Zum Mitnehmen» oder «Gratis» darauf gekritzelt. So einfach ist es aber doch nicht, Möbel gratis loszuwerden. Denn oft bleiben die Gegenstände stehen, ausserdem ist es illegal. So landet schnell mal eine Meldung zu herumstehendem Sperrgut im Stadtmelder der Stadt Wil.

Etwa alle drei Wochen flattere eine Meldung zum Thema Abfall in den Stadtmelder, sagt Max Forster, Leiter Umwelt der Stadt Wil. Dies mache rund 15 Prozent aller Meldungen aus. Die anderen Kategorien des Stadtmelders betreffen Grünanlagen/Spielplätze, Vandalismus/Schmierereien, Signalisation/Lichtsignalanlagen, Strassenschäden, Strassenbeleuchtung, Diverses und Erfreuliches. Beim Thema Abfall gehe es entweder um Littering, falsch entsorgten Abfall oder eben Sperrgut.

Auf öffentlichem Grund sei es nicht erlaubt, Sperrgut zum gratis Mitnehmen hinzustellen. «Entweder muss man die Gegenstände wegnehmen oder eine Gebührenmarke aufkleben», sagt Max Forster. Allzu oft komme es nicht zu solchen Fällen, etwa zehnmal im Jahr.

Überwachungskameras wären eine Möglichkeit

Womit die Werkshofmitarbeitenden mehr zu kämpfen hätten, seien die illegalen Entsorgungen bei Sammelstellen. «Es kommt häufig vor, dass dort Gegenstände deponiert werden», sagt Max Forster. Es handle sich dabei zum Beispiel um Elektronikabfälle oder sonstige Abfälle in Säcken.

In kleineren Gemeinden wie etwa Wittenbach und Rorschacherberg werden Überwachungskameras an Werkhöfen eingesetzt, um illegalen Entsorger zu identifizieren. In erster Linie geht es aber darum abzuschrecken.

Ob in Wil die öffentlichen Sammelstellen auch bald überwacht werden? Im Moment nicht. «Wir hatten die Kameraüberwachung aber auch schon geprüft», sagt der Leiter Umwelt. Aber solange sich die Situation nicht zuspitze, seien Überwachungskameras kein Thema.

«Kameras bedeuten nicht automatisch, dass man den Täter oder die Täterin findet.»

Dennoch behalte man die Option offen.

Wird Abfall illegal abgelagert, suche man nach Hinweisen, um die Personen zu identifizieren. «Die Personen werden bei der Polizei verzeigt und es drohen Bussen.» Auch wenn nicht alle, die das tun, eine böse Absicht hätten, sagt Max Forster. In St.Gallen gibt es sogar einen Abfallcontroller, der illegale Entsorgerinnen und Entsorger ausfindig macht, in Wil gehen die Mitarbeitenden des Werkhofs Hinweisen nach.

Littering im Sommer

Grundsätzlich bewegte sich die Menge an illegal entsorgten Abfällen in der Stadt Wil auf konstant tiefem Niveau. «Wil ist kompakt», sagt der Leiter Umwelt. So würde man zum Beispiel im Wiler Wald oder auf dem Nieselberg tendenziell weniger Abfall liegen lassen, da diese Ort gut besucht seien.

«Wilde Entsorgungen in diesen Wäldern sind daher weniger ein Problem.»

Würden sich dennoch Littering-Hotspots entwickeln, wie es zum Beispiel beim ersten Lockdown der Fall war, würde man schnell reagieren. So auch im Sommer: Sobald es warm wird, lassen die Leute bei der Thur Abfall liegen. «Wir stellen jeweils von Anfang an mehr Abfallbehälter auf.»