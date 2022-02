Für die Benutzung von Salü ist weiterhin ein gültiges ÖV-Billett erforderlich. Wie schon beim Wiler Abendtaxi, wird auch bei Salü ein Zuschlag von drei Franken erhoben. Dieser Zuschlag kann entweder direkt bei der Buchung über die App mit Kreditkarte oder im Fahrzeug per Twint bezahlt werden. Zudem besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Zuschlag am Billettautomaten am Bahnhof Wil mit Bargeld zu kaufen. In jedem Fall muss die Fahrt aber via Salü-App gebucht werden. Die App wird in den nächsten Tagen für die Fahrgäste in den App Stores zum Download bereitstehen. Fahrten können ab dem 1. März gebucht werden. Die Betriebszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 20.15 bis 23.30 Uhr, am Freitag bis 00.30 Uhr und am Samstag von 18.30 bis 00.30 Uhr. Am Sonntag fährt Salü nicht. (pd/rop)