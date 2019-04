Ab Ende Juli: Dorfmarkt in Niederbüren wird «frisch und fründlich» Die Stiftung Dorfmarkt fand in der Volg AG einen passenden Partner, der den Laden ab Ende Juli weiterführen kann. Die Suche nach einem selbstständigen Ladenbetreiber war lange erfolglos.

Joëlle Ehrle

Das Geschäft an der Staatsstrasse ist bald eine von rund 300 Volg-Filialen.

(Bild: Joëlle Ehrle)

Schon bald wird es «frisch und fründlich» in Niederbüren: «Mit Volg haben wir einen Partner gewählt, der Sicherheit und Gewähr für einen Dorfmarkt mit dem Angebot für den täglichen Bedarf bietet», verkündete die Stiftung Dorfmarkt im Gemeindeblatt von Niederbüren. Die Stiftung hat einen idealen Mietnachfolger für Ihr Ladenlokal gefunden und scheint froh darüber – auch wenn es eine anstrengende und intensive Suche war, wie der Stiftungsrat mitteilte.

Nicht zum ersten Mal

Bereits vor zwei Jahren suchte die Stiftung Dorfmarkt nach einem geeigneten Ladenbetreiber für ihr Geschäft an der Staatsstrasse in Niederbüren. Das dortige Ladenlokal ist seit 2011 im Besitz der Stiftung und wurde seitdem mehrfach an selbstständige Betreiber vermietet, die das Geschäft auf eigene Regie und Rechnung führten. Doch trotz Kundenfreundlichkeit, zufriedenstellender Qualität und Verfügbarkeit der Ware, wurden entweder die Umsatzziele nicht erreicht oder es scheiterte an der mangelhaften Abwicklung und Administration.

Da sich vor zwei Jahren kein geeigneter Mieter mehr fand, sah sich die Stiftung gezwungen, die operative Führung selbst in die Hand zu nehmen und gründete die Dorfmarkt GmbH. Dadurch konnte eine lückenlose Nahversorgung im Dorf gewährleistet werden. «Mit grossem Engagement aller verantwortlichen Personen konnte der Ladenbetrieb ohne Unterbruch sichergestellt werden», so die Worte des Stiftungsrates. Seit 2015 ist zudem die Spar AG als Partnerin an der Seite der Stiftung. Gemeinsam mit ihr wird die Dorfmarkt GmbH Niederbüren den Ladenbetrieb bis Ende Juni weiterführen, bevor das gegenwärtige rote Emblem gegen das blau-gelbe von Volg ausgetauscht wird.

Auch im Inneren des Ladens werden ab Anfang Juli Veränderungen stattfinden. Laut Tamara Scheibli, Kommunikations- und Werbeleiterin der Volg Konsumwaren AG, wird das bewährte Volg-Konzept umgesetzt.

Zudem sei die Situation, dass sich ein Volg und ein Tankstellenshop im selben Dorf befinden, für Volg nichts Ungewöhnliches: «Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass Tankstellenshop und Volg-Laden im selben Dorf gut koexistieren können, da sie nicht dieselben Kundengruppen ansprechen.»

«Wir glauben an diesen Standort»

Das Mietverhältnis mit der Stiftung Dorfmarkt sei für Volg sehr angenehm und konstruktiv. Volg, der sich selbst auch einen Dorfladenspezialisten nennt, ist optimistisch, die Einwohnerinnen und Einwohner von Niederbüren mit einem attraktiven Sortiment, kundenfreundlichen Öffnungszeiten und einer freundlichen Ladenatmosphäre zu überzeugen: «Wir glauben an diesen Standort.»

Ob es Volg auch möglich sein wird, die aktuellen Mitarbeiter zu übernehmen? «Dazu werden in Kürze entsprechende Gespräche stattfinden», so Mediensprecherin Tamara Scheibli.