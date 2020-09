83-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt sich in Wil bei Kollision mit einem Lastwagen: Die Polizei sucht Zeugen Am Montagmittag kurz nach 11.35 Uhr ist es auf der Bronschhoferstrasse in Wil zu einem Unfall mit einem E-Bike und einem Lastwagen gekommen. Ein 83-jähriger Mann zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu. Die zweite Person, die am Unfall beteiligt war, fuhr weiter. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Durch die Kollision mit einem Fahrzeug wurde der E-Bikefahrer über das Bike geschleudert und dabei verletzt. Bild: Kapo

(kapo/sas) Ein 83-Jährige fuhr am Montagvormittag mit seinem E-Bike vom Zentrum Wil in Richtung Bronschhofen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in ener Medienmitteilung schreibt, hielt das vor ihm fahrende Auto an, um auf der rechten Seite zu parkieren.

Weil der Fahrradstreifen folglich blockiert war, beabsichtigte der 83-Jährige, das Auto linksseitig zu Fuss zu umgehen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es in der Folge zu einer Frontalkollision zwischen dem E-Bike und einem entgegenkommenden Lastwagen.

Dabei wurde das E-Bike in das parkierende Auto geschoben, sodass das Vorderrad mit dem Radlauf des Autos kollidierte. Durch die Kollision wurde der E-Bikefahrer über sein E-Bike geschleudert und er blieb verletzt liegen.

Lastwagenfahrer ist vom Unfallort weggefahren

Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern, schreibt die Kantonspolizei weiter. Der 83-Jährige wurde von der Rettung ins Spital gebracht.

Die in den Unfall verwickelte Person wird gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen. Auch Personen, die Angaben zum Lastwagen mit oranger Blache und roter Aufschrift oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.