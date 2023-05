75-Millionen-Projekt Wils ambitionierter Weg zur Klimaneutralität: Fernwärme kommt vors Stadtparlament – und bis 2027 in die Stadt Vor dem Hintergrund der Energiewende hat der Stadtrat einen ambitionierten Plan für den Bau eines Fernwärmenetzes vorgelegt. Alle Voraussetzungen sind gegeben – teuer wird es trotzdem.

Die Verbrennungsanlage des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid. Hier wird aus Abfall Strom, sofern die Wärme nicht anders genutzt wird. Bild: Sascha Erni

Mittlerweile ist das Bewusstsein für den Klimawandel breit vorhanden, so wie auch die Zustimmung zu Massnahmen, die ihn bekämpfen. Am 18. Juni wird im Land darüber abgestimmt, ob die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null in der Verfassung verankert wird.

Was schweizweit noch Diskussionen verursacht, ist in Wil bereits Strategie. Doch bis zur vollständigen Dekarbonisierung – dem vollständigen Verzicht auf fossile Energieträger – bleibt ein weiter Weg. Neben der Dekarbonisierung von Verkehr und Stromproduktion spielt das Heizen eine zentrale Rolle. Daher will der Stadtrat das lange geplante Fernwärmenetz umsetzen. In Kürze wird das Stadtparlament darüber entscheiden.

Wärme statt Strom aus Abfall

50 Seiten stark ist der Bericht, den der Stadtrat dem Parlament vorlegt. Demnach werden allein in Wil jährlich 153’000 Tonnen CO 2 nur für das Beheizen von Räumen ausgestossen. Während vielerorts vor allem Wärmepumpen die fossilen Wärmequellen ersetzen können, haben Städte schon lange eine andere Wärmequelle entdeckt: Abfall.

Die Energie, die bei der Kehrichtverbrennung entsteht, kann vielseitig genutzt werden – der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid, kurz ZAB, versorgt die Region schon heute mit Energie aus unserem Müll. Anstatt Strom zu produzieren, der dann wiederum elektrische Wärmepumpen antreibt, kann es aber sinnvoller sein, die Wärme direkt zu nutzen.

Wärme ist genügend vorhanden, aufwendig ist der Netzausbau: Aufnahme aus der Gemeinde Kirchberg, die vom ZAB mit Wärme versorgt wird. Bild: Beat Lanzendorfer

Sinnvoll ist es dann, wenn die Wege nicht zu weit und die Technologie vorhanden ist. Von Bazenheid nach Wil müsste nur eine rund fünf Kilometer lange Leitung gebaut werden, mit der erhitztes Wasser in die Haushalte Wils transportiert würde. Der ZAB stellt heute schon Fernwärme für Rickenbach und Bazenheid zur Verfügung.

Nutzbare Wärme ist also vorhanden, ebenso wie der Bedarf – zu diesem Schluss kommt die vorliegende Vorstudie der Stadt. Und die Wärme aus Kehricht gilt rechnerisch als klimaneutral. An sich entsteht bei der Kehrichtverbrennung zwar CO 2 , dieses würde aber ohnehin bei der Abfallverwertung entstehen, so die verbreitete Sichtweise. Selbst wenn die aufwendige Infrastruktur berücksichtigt würde, könne Fernwärme als wenig umweltbelastend angesehen werden, heisst es im Vorbericht.

Hohe Kosten für die neue Infrastruktur

Bis Wiler Liegenschaften mit Wärme aus Abfall versorgt werden können, ist es aber noch ein weiter Weg. Hierfür muss ein eigenes Leitungsnetz, ähnlich Gas- oder Wasserleitungen, aufgebaut werden. Die Planungen sehen eine Zuleitung von Bazenheid zu einer Fernwärmestation im Süden der Stadt vor. Von hier aus würden grosse Teile der Stadt Wil versorgt, nicht aber Bronschhofen und Rossrüti.

Dass das nicht günstig wird, liegt auf der Hand: Alleine 16 Millionen Franken soll die Hauptleitung bis Wil kosten. Alles in allem werden die Kosten auf 75 Millionen geschätzt. Der Kanton würde einen Anteil von 10 Millionen tragen. Aufgrund der hohen Investitionskosten ist bereits klar, dass der Ausbau von den Technischen Betrieben Wil getragen würde und nicht von einem Privatunternehmen.

Erste Wärmelieferung schon 2026

Die Planungen sehen vor, dass bereits im 4. Quartal 2026 die ersten Häuser gewärmt werden. Damit es so weit kommt, muss das Projekt aber noch zahlreiche Hürden nehmen. Die ersten Hürden nach der Zustimmung des Stadtrats waren die Werk- und Energiekommission sowie die Geschäftsprüfungskommission. Erstere stimmte dem Projekt einstimmig zu, in der GPK gab es eine Gegenstimme.

Den Segen des Stadtrats hat das Projekt bereits. Er spricht in seinem Fazit von einem «zentralen Meilenstein» des städtischen Energiekonzepts. Die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern sei durch die aktuellen geopolitischen Spannungen noch einmal akzentuiert worden. Die Nutzung der Fernwärme sei nicht nur ökologisch sinnvoll, man könne gleichzeitig Abhängigkeiten verringern und die regionale Wirtschaft im Gegenzug stärken. Schliesslich sei das Projekt auch betriebswirtschaftlich sinnvoll – den hohen Investitionskosten stünden langfristige Erträge aus dem Wärmeverkauf gegenüber.

Sollte das Parlament dem Vorhaben zustimmen, wird das Projekt noch dieses Jahr dem Volk vorgelegt.