75-Millionen-Kredit Klares Ja vom Wiler Stadtparlament zur Fernwärme – auch Grossverbraucher wie Spital und Psychiatrie wollen zu den Kunden gehören Mit der Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage in Bazenheid sollen künftig Haushalte in Wil geheizt werden. Das Stadtparlament ist dem Fernwärmeverbund gegenüber positiv eingestellt. Mit nur einer Gegenstimme sagt es Ja zum 75-Millionen-Kredit.

Hat eine Absichtserklärung unterschrieben: Die Psychiatrie will ihre vielen Gebäude künftig mit Fernwärme beheizen. Bild: Hans Suter

«Auf Herz und Nieren» sei der Fernwärmeverbund Wil geprüft worden, betonte der zuständige Stadtrat Andreas Breitenmoser am Donnerstagabend. Sowohl die GPK als auch die Werk- und Energiekommission hatten das Geschäft an mehreren Sitzungen vorberaten. Beide weibelten im Stadtparlament dafür, den Anträgen des Stadtrats zuzustimmen – mit Erfolg.

Die Stadt Wil ist dem Ziel einen Schritt näher, zumindest einen Teil ihres Gebiets mit Abwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) zu beliefern. Konkret geht es um einen Rahmenkredit über 75,2 Millionen Franken für die Projektierung und den Bau des Fernwärmeverbunds. Dazu kommen jährlich rund 142'000 Franken für die Schaffung einer Projektleiterstelle.

Das Stadtparlament hat dem Rahmenkredit in erster Lesung mit nur einer Gegenstimme aus der Fraktion der SVP zugestimmt. Der Kredit für die Projektleiterstelle wurde mit zwei Gegenstimmen angenommen. Voraussichtlich an der nächsten Sitzung wird das Stadtparlament noch in zweiter Lesung über das Geschäft beraten, bevor im Herbst die Bevölkerung über den 75-Millionen-Kredit abstimmen kann.

Investition wird schliesslich Gewinn abwerfen

Die Fernwärme ist für die Technischen Betriebe Wil (TBW) der Start in ein neues Geschäftsfeld. Die GPK ist gemäss Präsident Luc Kauf zuversichtlich, «dass damit mittel- bis längerfristig ein zufriedenstellender Cashflow generiert werden kann». Ab 2034 sei der Fernwärmeverbund voraussichtlich wirtschaftlich. Breitenmoser sieht die 75 Millionen Franken daher als eine Investition, die sich refinanziert und schliesslich sogar Gewinn abwirft.

Andreas Breitenmoser (links) ist im Stadtrat für das Departement Versorgung und Energie zuständig. Bild: Donato Caspari

Wichtig für den Erfolg: Grosskunden. Das Spital, die Psychiatrische Klinik und die Wiler Sportanlagen AG hätten bereits Absichtserklärungen unterzeichnet, sagte Breitenmoser.

Technologie ist von anderen Städten erprobt

Die beiden Kommissionen hätten auf einen umfassenden Fragekatalog zufriedenstellende Antworten erhalten, sagte Thomas Abbt, Präsident der Werk- und Energiekommission. So falle etwa bei der Kehrichtverbrennungsanlage in Bazenheid genug Abwärme an. «Wir brauchen nur 15 Prozent», sagte Abbt. Auch stagniere zwar die pro Kopf anfallende Abfallmenge in der Schweiz. Doch aufgrund des Bevölkerungswachstums nehme die Abfallmenge trotzdem weiter zu.

Christoph Hürsch wies im Namen der Mitte-Fraktion unter anderem darauf hin, dass mit der Fernwärme der Energieverbrauch reduziert werden könne. Klaus Rüdiger (SVP) ergänzte: «Dadurch kann das Risiko einer Winterstromlücke gesenkt werden.»

Dass Fernwärme schon in vielen anderen Städten erfolgreich betrieben wird, erwähnten gleich mehrere Personen. «Wir müssen bei dieser Technologie nicht mit bösen Überraschungen rechnen», sagte Christof Kälin (SP). Harry Huber sagte im Namen der GLP/FDP-Fraktion: «Für uns ist es ein längst überfälliger Schritt, auf diese Technologie zu setzen.»

Auch die Grünen Prowil stimmen dem Geschäft zu, werden aber in der zweiten Lesung zwei Empfehlungen einbringen, wie Guido Wick ankündigte. Er betonte, dass Fernwärme keine saubere Energie sei. Für seine Fraktion sei sie einer Übergangslösung.