5,75 Millionen Franken Ertragsüberschuss: Flawils Jahresrechnung ermöglicht zukünftige Steuersenkungen Die Jahresrechnung der Gemeinde Flawil schliesst viel besser ab als budgetiert.

Ein Teil des Ertragsüberschusses fliesst in die Vorfinanzierung des Neubaus Turnhalle und Musikschulzentrum Feld. Bild: PD

«Erfreulich» und «viel besser als budgetiert»: So urteilt die Gemeinde Flawil in ihrer Mitteilung über die Gemeinderechnung 2019. Sie weist einen Ertragsüberschuss von 5,75 Millionen Franken aus. Im Budget war bloss ein Gewinn von 8200 Franken vorgesehen.

Die Differenz zum Budget ergibt sich laut der Mitteilung insbesondere aufgrund von Mehreinnahmen bei den Steuern von fast vier Millionen Franken. Zudem hätten die Neubewertung von Liegenschaften im Finanzvermögen sowie der Gewinn aus dem Verkauf eines Grundstücks zu einem Mehrertrag von knapp einer Million Franken geführt. Auch die Gewinnablieferung der Technischen Betriebe Flawil war 460000 Franken höher als erwartet. Bei allen übrigen Budgetpositionen beträgt die Besserstellung gegenüber dem Voranschlag insgesamt gut 227000 Franken.

Schon 2018 mit Ertragsüberschuss

Es ist nicht das erste Mal, dass Flawil solch positives Resultat vorweisen kann: Die Rechnung 2018 wies einen Ertragsüberschuss von 3,16 Millionen Franken aus. Im Budget war ein Gewinn von 215420 Franken vorgesehen. Auch damals begründete die Gemeinde die Besserstellung mit Mehreinnahmen bei den Steuern.

Im Jahr 2019 waren Nettoinvestitionen in der Höhe von 9,897 Millionen Franken geplant. Die tatsächlichen Nettoinvestitionen erreichen den Betrag von knapp 7,7 Millionen Franken, schreibt die Gemeinde. Damit seien mehr als drei Viertel der geplanten Investitionen getätigt worden. Die Bauarbeiten zur Sanierung der Deponie Lehmtobel sind fast abgeschlossen. Die Sanierung des Entwässerungssystems Töbeli schreitet langsamer voran als geplant. Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes ist abgeschlossen. Die Nettoinvestitionen konnten nicht vollumfänglich mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden, sodass sich das Nettovermögen leicht verringerte. Flawil ist jedoch auch Ende 2019 schuldenfrei.

Steuersenkungen in den kommenden Jahren

Der Gemeinderat beantragt den Bürgerinnen und Bürgern, drei Millionen Franken des Gewinns 2019 zur Vorfinanzierung des Neubaus Turnhalle und Musikschulzentrum Feld zu verwenden. Zudem schlägt der Rat vor, den Restbetrag von knapp 2,75 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve zu legen. Diese mit dem neuen Rechnungsmodell geschaffene Ausgleichsreserve dient dem kurz- bis mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung. Den zur Einlage in die Ausgleichsreserve vorgeschlagenen Betrag beabsichtigt der Gemeinderat in den kommenden Jahren zur Senkung des Steuerfusses einzusetzen.

Über die Verwendung des Ertragsüberschusses und über die Jahresrechnung befinden die Stimmberechtigten grundsätzlich an der Bürgerversammlung. Aufgrund der bundesrätlichen Vorgaben zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat der Flawiler Gemeinderat die auf den 28. April angesetzte Versammlung abgesagt. Somit entscheiden die Flawiler Stimmberechtigten am 17. Mai 2020 an der Urne über die Gewinnverwendung und die Jahresrechnung 2019. Grundlage bildet der Geschäftsbericht 2019 mit der Jahresrechnung 2019. (rfk/red)