50 Franken für lokale Einkäufe: Flawil beschenkt Einwohner mit Corona-Gutscheinen Die GGA Flawil Genossenschaft und die Politische Gemeinde beschenken Flawils Bevölkerung mit Gutscheinen, die in den lokalen Geschäften eingelöst werden können.

Die Gutscheine können überall eingelöst werden, ausser in den Grossverteilern. Bild:rkf

(rkf/ahi) An der ersten Flawiler Corona-Konferenz mit Vertretungen aus Wirtschaft und Politik wurden Unterstützungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und für die lokalen Unternehmen diskutiert. Gesucht waren Vorschläge, mit denen sowohl die Bevölkerung als auch die Flawiler Unternehmen unterstützt werden können.

Die GGA Flawil Genossenschaft entwarf die Idee, mit einem Teil ihres Vermögens etwas Gutes zu tun und die Bevölkerung von Flawil aufzumuntern. Sie schlug vor, allen Flawiler Haushalten einen Corona-Gutschein zuzustellen, der in den Flawiler Unternehmen eingelöst werden kann, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung der Ratskanzlei. Der Gemeinderat stellte sich hinter die Aktion und beschloss, jeden von der GGA Flawil gespendeten Franken zu verdoppeln. Dies als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber der in den vergangenen Wochen gelebten Solidarität.

Gutschein im Wert von 50 Franken

Allen Flawiler Haushalten wird in den nächsten Wochen ein sogenannter Corona-Gutschein im Wert von 50 Franken zugestellt. Die Gutscheine sind unpersönlich und übertragbar. Das bedeutet, dass ein Gutschein auch an jemanden weitergegeben werden kann, der stärker von den Corona-Folgen betroffen ist. Damit die Unterstützung rasch Wirkung entfaltet, sind die Corona-Gutscheine nur bis Ende Oktober 2020 gültig.

Win-Win-Situation für Flawil

Die Corona-Gutscheine können in allen Flawiler Unternehmen eingelöst werden. Davon ausgenommen sind nur die Grossverteiler Migros, Coop, Denner und Spar. Egal, ob der Gutschein im Restaurant, beim Coiffeurgeschäft, im Hofladen oder beim Garagisten eingelöst wird, es soll ganz Flawil profitieren. Die Flawilerinnen und Flawiler genauso wie die Flawiler Unternehmen.

Letztere können die entgegengenommenen Gutscheine bis Ende November 2020 entweder bei der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil oder bei der St.Galler Kantonalbank Flawil einlösen.