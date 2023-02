5. Jahreszeit 3,5 Tonnen Konfetti und 50'000 Bonbons für den Umzug: Dieses Jahr steigt die Wiler Fastnacht wieder mit vollem Programm Der Neunerrat der Fastnachtsgesellschaft Wil stellt das Programm der diesjährigen Fastnacht vor. Nach drei Jahren findet in Wil die Fastnacht wieder so statt, wie man sie kennt: mit Hofnarr, Prinzenpaar und Wiler Tüüfel.

Roberto Martinez, Tiziano Vidori, Stefan Obertüfer und Präsident Patrick Galli (v. l.) vom Neunerrat der Fastnachtsgesellschaft Wil. Bild: Sabrina Manser

Die Tage sind gezählt. Bald huschen in Wil wieder die Teufel durch die Gassen. Nach drei Jahren findet endlich wieder eine normale Wiler Fastnacht mit allem Drum und Dran statt. «Die Fastnacht wird wieder so gefeiert wie früher», sagt Patrick Galli, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW), an einer Pressekonferenz. Zum ersten Mal stellt Galli als Präsident das Programm vor, zum ersten Mal findet eine herkömmliche Fastnacht unter seiner Leitung statt.

Roberto Martinez, Tiziano Vidori, Stefan Obertüfer und Patrick Galli, die sich an diesem Dienstagmorgen versammelt haben, blicken auf die letzten Ausgaben der Fastnacht zurück. Während 2020 die Fastnacht noch im gewohnten Rahmen stattfand, wich man ein Jahr später auf das Fernsehen aus. «Es war ein Riesenaufwand», sagt Galli. Ein neues Programm für den Bildschirm wurde auf die Beine gestellt, während Sponsoren ausblieben. Vergangenes Jahr wollte man wieder mehr machen, konnte aber nur sehr kurzfristig planen. «Es blieb zu wenig Zeit, den Umzug zu organisieren», sagt Galli. So gab es nur eine abgespeckte Fastnacht.

Nach drei Jahren wieder ein neuer Hofnarr

Doch nun freut sich der Neunerrat auf das volle Programm mit Gümpelimittwoch, Kindermaskenball, Hofnarrenball, Monsterkonzert, Fastnachtsgottesdienst und Fastnachtsumzug. Das Motto lautet «70 + 3 Jahre FGW». Dies, nachdem bei der letzten richtigen Fastnacht das 425-jährige Jubiläum der Wiler Tüfel gefeiert wurde.

Alles ist bereit und organisiert. Auch die 3,5 Tonnen Konfetti für den Umzug und die 50'000 Bonbons, die das Prinzenpaar verteilen wird. 42 Umzugsgruppen sind angemeldet, etwa 2000 Umzugsteilnehmende wird es geben. Ein neuer Hofnarr wird nächste Woche auch wieder erkoren. «Wahrscheinlich war noch nie jemand so lange im Amt wie Mike Holenstein», sagt Galli. 2020 wurde Holenstein Hofnarr. Wer ihn dieses Jahr ablöst, bleibt bis zum Hofnarrenball ein Geheimnis.

Viele personelle Ressourcen nötig

Wie Galli sagt, sei es im Neunerrat personell zu Veränderungen gekommen. Bernhard Schuss organisiert neu den Umzug und Robin Krähenbühl ist für die Finanzen zuständig. Ebenfalls habe man einige neue Helferinnen und Helfer finden können. Diverse Vereine aus der Region seien dafür angefragt worden, so Galli.

Aber nicht nur Freiwillige helfen etwa beim Umzug mit. Fast 100 Leute vom Werkhof, der Polizei und der Verkehrskadetten seien übernächsten Sonntag im Einsatz, sagt Tiziano Vidori. Die Kosten für die Reinigung und Sicherheit seien nicht zu unterschätzen. Die erneute Organisation des Umzugs habe wieder einmal gezeigt, wie aufwendig der Anlass sei. Doch nun ist man bereit für die 5. Jahreszeit.