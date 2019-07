Motocross in Zuckenriet: 350 Fahrerinnen und Fahrer sind am Start Am Motocross in Zuckenriet findet erstmals auch ein E-Bike-Rennen statt.

Die Rennstrecke sei für die Fahrer eine Herausforderung, schreiben die Organisatoren.Bild: PD

Es würden weder Kosten noch Aufwand gescheut, um eine anspruchsvolle und attraktive Piste zu bauen, schreiben die Organisatoren des Motocross in ihrer Mitteilung. Die Rennstrecke werde eine grosse Herausforderung für die 350 erwarteten Fahrerinnen und Fahrer. Besonders den jugendlichen Motorsportlern werd in Zuckenriet eine Plattform geboten, denn die Nachwuchsförderung werde auch dieses Jahr an beiden Tagen grossgeschrieben. Ein sehenswerter Mix mit packenden Titelkämpfen sei garantiert.

Am Samstagabend nach Rennschluss wird das Rahmenprogramm mit einem 1-Stunden-Enduro bereichert. Eine weitere Attraktion wird den Besuchern am Sonntag mit der Premiere des 1. Ostschweizer E-Bike-Rennens geboten – ein Rundkurs neben der Motocrossstrecke von ca. 1,5 Kilometern über mehrere Runden. Die Veranstalter setzen nicht primär auf Leistungssportler. Im Vordergrund sollen Spass und Freude am Biken stehen.

Abgerundet wird der Anlass durch ein reichhaltiges Verpflegungs- und Getränkeangebot; dies mit familienfreundlichen Preisen, wie die Veranstalter mitteilen. (pd/red)

Hinweis

Motocross, Samstag und Sonntag, 13./14. Juli