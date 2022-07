ÜBERRASCHUNG Wende geschafft: Silvan Jung zieht mit der Schweizer Faustball-Nationalmannschaft in den Final der World Games ein Mit einem 3:2-Sieg im Halbfinal gegen Favorit Brasilien sichert sich die Schweiz vorzeitig eine Medaille. Auch dank tatkräftiger Unterstützung von Silvan Jung von der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen.

Silvan Jung darf auf den Gewinn der World Games hoffen. Archivbild: PD

«Eine Medaille ist das Ziel», hatte Silvan Jung vor der Abreise in den USA selbstbewusst gesagt. Dort finden aktuell die World Games statt. Dabei wird in jenen Sportarten um Medaillen gekämpft, die nicht olympisch sind.

Und siehe da: Der Schweizer Nationalspieler, welcher in der Meisterschaft mit der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen (RiWi) auf Punktejagd geht, wird mit einer Medaille zurückkehren. In der Vorrunde hat die Schweiz gegen Argentinien und Chile je mit 3:0 gewonnen und war gegen Deutschland mit dem gleichen Verdikt unterlegen. Das genügte, um in den Halbfinal vorzustossen.

Mit Jungs Einwechslung kam die Wende

In der Runde der letzten Vier ging es am Mittwoch gegen Brasilien. Diesen Vergleich hatte es zuletzt im Bronzematch der Weltmeisterschaften 2019 in Winterthur gegeben. Damals feierten die Südamerikaner einen 4:0-Sieg. Doch dieses Mal setzten sich die Schweizer mit 3:2 durch und zogen in den Final von Donnerstag ein.

Im ersten Satz lag die Schweiz zwischenzeitlich mit 8:9 zurück, holte sich den Umgang aber noch mit 13:11. Auch Silvan Jung war mit dabei. Doch die Brasilianer sicherten sich die nächsten beiden Sätze. Jung, der zwischenzeitlich ausgewechselt worden war, kehrte zurück und verhalf der Schweiz zur umjubelten Wende. Mit 11:9 und 11:7 wurde der Sieg eingetütet.