29-Jähriger stürzt in Oberbüren aus über acht Metern von Baugerüst

Am Donnerstagabend ist ein 29-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Industrie Haseln in Oberbüren aus achteinhalb Metern gestürzt. Beim Sturz aus dem vierten Stock zog er sich unbestimmte Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.