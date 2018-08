2000 Watt pro Person bis ins Jahr 2100: Auch in Wil soll die Jahrhundertvision der 2000-Watt-Gesellschaft verwirklicht werden Spricht man in der heutigen Zeit über Nachhaltigkeit und Ökologie, fällt oftmals der Ausdruck «2000-Watt-Gesellschaft». Doch was genau steckt dahinter? Eine begriffliche Annäherung an das energiepolitische Modell der Zukunft.

Claudio Weder

Glühbirnen gegen Energiesparlampen tauschen: Eine Energiesparmethode für den Alltag. (Bild: Fotalia)

Um im Alltag «Leistung» erbringen zu können, benötigt der Mensch Energie – genauso wie eine Glühbirne Energie benötigt, damit sie leuchten kann. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Energiebilanz des Menschen um einiges komplexer ist als diejenige einer Glühbirne: Der Mensch bezieht seine Energie aus unterschiedlichen Quellen und setzt sie für die unterschiedlichsten Lebensbereiche ein.

Wenn wir uns den Schweizer Bürger nun als eine Glühbirne vorstellen, so wäre er aktuell ein Hochverbrauchs-Exemplar mit einer energetischen Dauerleistung von rund 5000 Watt (2016). «Das ist fast dreimal so viel, wie es die weltweiten Energiereserven zulassen und wie von der Umweltbelastung her vertretbar ist», sagt Stefan Grötzinger, Energiebeauftragter der Stadt Wil. Zu diesem Schluss kommt auch die Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft: Gerade in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Konsum und Ernährung sei der Ressourcenverbrauch derzeit zu hoch.



Zwei Ziele: Nachhaltigkeit und global gerechte Verteilung der Ressourcen



Viele Gemeinden und Kantone haben daher das Modell der 2000-Watt-Gesellschaft als energiepolitische Grundlage in ihren Energiekonzepten verankert. Damit bewegen sie sich auf dem von ETH-Forschern in den 90er Jahren geebneten Weg zur Erfüllung einer globalen Mission, die zum Ziel hat, die Dauerleistung pro Person bis ins Jahr 2100 weltweit auf das selbe Niveau zu bringen. Damit würde der Mensch bis Ende Jahrhundert quasi von der Hochverbrauchs-Glühbirne zur LED-Lampe umfunktionalisiert, die nur noch eine Dauerleistung von 2000 Watt bzw. eine Ganzjahresleistung von 17500 Kilowattstunden beanspruchen würde.

Dieser Wert entspräche dem globalen Durchschnitt, dem Pro-Kopf-Wert also, der verbraucht werden kann, ohne dass die Erde übernutzt wird. Dies bedeute aber keineswegs ein «Zurück nach 1960», als die Schweiz noch eine 2000-Watt-Gesellschaft war, sondern eher ein Einfrieren unseres hohen Lebensniveaus auf dem heutigen Stand, wie die Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft betont.

Hinter diesem Modell stehen zwei Grundgedanken. Die 2000-Watt-Gesellschaft soll zum einen eine nachhaltige und effiziente Nutzung der Ressourcen und erneuerbaren Energieträger bewirken. Das heisst: Der Energiekonsum soll reduziert werden bei gleichbleibender Lebensqualität. Zudem müssen die Treibhausgasemissionen soweit reduziert werden, dass die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Wert um nicht mehr als zwei Grad ansteigt. In der Schweiz hiesse das: von aktuell sieben Tonnen pro Kopf und Jahr (2016) auf den global zulässigen Wert von einer Tonne.

Zum anderen steht bei der 2000-Watt-Gesellschaft aber auch die global gerechte Verteilung der Ressourcen im Vordergrund. «Wir leben derzeit auf Kosten anderer Länder und kommender Generationen», sagt Stefan Grötzinger. Die Zahlen sprechen für sich: Während beispielsweise in den USA die durchschnittliche Pro-Kopf-Dauerleistung derzeit 12000 Watt beträgt, müssen Menschen in einigen Ländern Asiens und Afrikas mit gerade mal einigen Hundert Watt auskommen.

In Energieangelegenheiten geniesst die Stadt Wil schon seit längerem eine Vorreiterrolle: Als erste Stadt im Kanton St. Gallen wurde Wil 1998 mit dem Label «Energiestadt» ausgezeichnet; nun ist sie sogar auf dem Weg zum Label «Energiestadt Gold» (Ausgabe vom 25. Juli). Mit dem 2017 vom Stadtrat genehmigten Energiekonzept versucht die Stadt Wil nun auch, die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft umzusetzen.



Der Schwerpunkt liegt bei der Mobilität



Das grösste Potenzial besteht laut den Verantwortlichen der Stadt Wil im Bereich Mobilität, welche über einen Drittel des Energieverbrauchs ausmacht. Damit der motorisierte Individualverkehr nicht weiter zunimmt, sollen der öffentliche Verkehr wie auch der Langsamverkehr gefördert werden. Eine der Massnahmen ist der mobile Pumptrack, der im Rahmen der «Spiel Energie»-Kampagne vor den Wiler Schulhäusern aufgebaut wird und die Velo­nutzung fördern soll.

Energieschonende Massnahmen werden laut Stefan Grötzinger aber auch in den Bereichen Wärme und Strom umgesetzt: Mittels energetischer Sanierungen soll etwa der Wärmeverbrauch von Gebäuden optimiert werden. Zudem setzt die Stadt Wil auf den Einsatz von Fernwärme und fördert Biogas oder Wärmepumpen. Was den Stromverbrauch anbelangt, führt Grötzinger den Ausbau der Solarstromproduktion wie auch die zukünftige Unterstützung von energieeffizienten Geräten für Gewerbe und Haushalt an.



Wiler Hahnenwasser statt Mineral



Zur Verwirklichung der 2000-Watt-Gesellschaft ist es letztlich aber unabdingbar, dass die Bevölkerung einen Beitrag dazu leistet. Was kann man also tun? Grötzinger gibt Antwort: Der Fokus müsse auch im Privaten auf die Mobilität gelegt werden, sagt er. «Auf Flugzeugreisen zu verzichten und stattdessen den Zug zu nehmen, bringt die grösste CO2-Einsparung.» Ebenso appelliert der Energiebeauftragte an den häufigeren Gebrauch des Velos oder von Sharing-Systemen – dies würde sich nämlich gerade in Städten besonders auszahlen.

Nicht zuletzt könnten durch Sparen von Warmwasser die CO2-Emissionen, die beim Aufheizen des Wassers entstehen, verringert werden. Und auch was die Ernährung anbelangt, hat Grötzinger einen Tipp: Wiler Hahnenwasser trinken statt sich am Kiosk eine Flasche Mineral zu kaufen. «Das ist nicht nur günstiger, sondern letztlich auch ökologischer.»

Dass die 2000-Watt-Gesellschaft machbar ist, konnten Forscher der ETH belegen. Doch was sagt der Zwischenstand? Im Moment liege die durchschnittliche Dauerleistung des Wiler Bürgers bei 4280 Watt, sagt Grötzinger. «Wir sind auf dem richtigen Weg.» Die Zielerreichung brauche aber noch viel Sensibilisierungsarbeit sowie positive Projekte und Mitspieler. Schliesslich müsse man die gesamte Gesellschaft zum Umdenken bewegen. «Und das passiert nicht von heute auf morgen.»