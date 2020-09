2:0-Heimerfolg gegen Eschenbach: SC Bronschhofen kehrt in der Meisterschaft auf die Siegesstrasse zurück

Immer besser in Form kommt der FC Sirnach. Der 3:1-Heimsieg gegen Wattwil Bunt in der 2. Liga regional war der zweite Vollerfolg in Serie und das vierte Spiel hintereinander ohne Niederlage. Veliu hatte die Hinterthurgauer in der 66. Minute in Führung gebracht, doch kurze Zeit später mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Mit zwei Treffern kurz vor Schluss sicherte sich das Heimteam schliesslich doch noch die drei Punkte. Die zweite Mannschaft des FC Uzwil schlittert dagegen immer mehr in eine Krise: Das 2:3 gegen Frauenfeld war bereits die dritte Niederlage in Serie. Immerhin können die Uzwiler die Erkenntnis mitnehmen, dass sie dem Aufstiegsfavoriten Paroli geboten haben. In den nächsten Runden sind aber klar Punkte gefordert, will Uzwil II vom Tabellenende wegkommen.