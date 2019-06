19-Jähriger in fahrunfähigem Zustand von der Strasse abgekommen In der Nacht auf Samstag ist ein Junglenker in Flawil mit seinem Auto verunfallt. Sein Wagen war im Bereich Böden von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden ist beträchtlich.

Der Fahrer hatte Glück: Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10'000 Franken. (Bild: Kapo St. Gallen)

Der 19-jährige Autofahrer war gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen kurz nach 0.30 Uhr in Flawil auf der Degersheimerstrasse unterwegs in Richtung Degersheim. Gemäss eigenen Angaben fuhr er dabei schneller als erlaubt.

Von der Strasse abgekommen

In der langen Rechtskurve beim Freibad geriet sein Auto in der Folge linksseitig über den Fahrbahnrand hinaus. Der 19-Jährige korrigierte dies mit einer starken Lenkbewegung nach rechts, worauf das Fahrzeug ins Schleudern kam. Der Wagen geriet rechtsseitig von der Strasse ab und kollidierte mit einer Plakattafel. Nach einigen Metern Fahrt über die Wiese überquerte das Auto die Degersheimerstrasse abermals. In der Folge kam es zur Kollision mit Gebüschen und einem Baum, welcher aufgrund der Wucht brach. Nach einer weiteren kurzen Fahrt das Wiesenbord hinunter, kam der Wagen des jungen Mannes schliesslich zum Stillstand.

Unverletzt, aber fahrunfähig

Wie sich herausstellte, war der Autofahrer unverletzt geblieben. Die ausgerückten Polizisten stellten allerdings fest, dass der 19-Jährige fahrunfähig war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über zehntausend Franken. (red)