18-jähriger Spengler-Lehrling aus Flawil gewinnt Spenglerwettbewerb Amphol Rodjhinda hat am Spenglertag in Bern den ersten Platz in der Kategorie «Vorsprung durch Kreativität» gewonnen. Die Skulptur des 18-jährigen Spengler-Lehrlings aus Flawil setzte sich gegen Konkurrenz aus der ganzen Schweiz durch. Tobias Söldi

Stolze Gewinner: Amphol Rodjhinda und seine Drachen-Skulptur. (Bild: PD)

Rund 100 Stunden hat Amphol Rodjhinda in seinen Kupfer-Drachen investiert. «Manchmal habe ich bis nachts um ein Uhr daran gearbeitet und bin am nächsten Morgen um sieben Uhr wieder zur Arbeit gegangen», erinnert sich der Spengler-Lehrling der Franz Rossi AG in Oberbüren.

«Das Projekt hat mir aber immer Freude bereitet.»

Der Aufwand hat sich gelohnt: Am 15. Spenglertag des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes Suissetec gewann er in der Kategorie «Vorsprung durch Kreativität» den ersten Platz. Rodjhindas Werk aus Kupfer und Zink hat sich gegen zwölf andere Skulpturen junger Berufsleute aus der ganzen Schweiz durchgesetzt. Die Fachjury überzeugten Kreativität, Ästhetik, Arbeitstechnik sowie die Materialkombination.

Ein Fabelwesen aus der Heimat

Die Idee, einen Drachen zu kreieren, kam Rodjhinda dabei eher zufällig, als er bei einem Kollegen das Bild eines solchen gesehen hatte. Das mythologische Wesen steht ihm allerdings nahe: «Ich komme aus Asien, dort ist der Drache ein spezielles Tier, ein Fabelwesen», erklärt der 18-Jährige, der in Flawil wohnt.

Das Grundgerüst der Skulptur bilden Dutzende zusammengesteckte Zink-Bögen, wie sie sich bei Wasserrinnen finden lassen. Darauf hat der Spengler-Lehrling die Schuppen des Tiers angebracht. «Schwierig umzusetzen war der Schwanz des Drachen, weil die Bögen immer kleiner werden mussten und ich darum kein Grundgerüst mehr hatte», sagt Rodjhinda.

Wie der Vater, so der Sohn

Zur Teilnahme musste sich Rodjhinda überreden lassen, wartet doch mit den anstehenden Lehrabschlussprüfungen genug Arbeit auf den Lehrling. «Mein Vater und mein Chef haben mich motiviert, am Wettbewerb teilzunehmen», erinnert er sich. Sie haben ihn auch unterstützt: Von Vater Roger Zürcher, ebenfalls Spengler und vor Jahren einmal Drittplatzierter am selben Kreativwettbewerb, den sein Sohn nun gewonnen hat, habe er einige Tricks erhalten.

Chef Georg Rossi stellte ihm das Material gratis zur Verfügung. Im Winter, als bei der Franz Rossi AG wenig Arbeit anfiel, durfte Rodjhinda zudem drei Arbeitstage für die Drachen-Skulptur einsetzen. Die restliche Zeit hat er in seiner Freizeit aufgewendet. Eine weitere Motivation kam hinzu:

«Zwei Schulkollegen haben ebenfalls mit einem gemeinsamen Projekt am Wettbewerb mitgemacht.»

Etwas Grösseres, wenn die Zeit da ist

Seine Kreativität weiter ausleben wird Rodjhinda in nächster Zeit aber nicht können. Die Lehrabschlussprüfungen stehen an, danach geht es gleich weiter in die Rekrutenschule. «Aber wenn ich wieder einmal Zeit habe und das Interesse immer noch da ist, würde ich gerne erneut etwas machen, dann vielleicht auch etwas Grösseres.»