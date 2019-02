15 Jahre B'treff: Kein «Jubiläum», aber ein Markstein 2004 ist auf Initiative der ökumenischen Arbeitsgruppe «Armut überwinden» der B’treff am Bahnhofplatz entstanden. Heute, 15 Jahre später, ist der offene Treffpunkt weit mehr als ein Begegnungsort für Armutsbetroffene. Andrea Häusler

Sabine Dankesreiter leitet den Flawiler B’treff seit zweieinhalb Jahren. Unter ihrer Führung erfolgte, nebst der Bewältigung administrativer Aufgaben, eine Konsolidierung des breiten Angebots an Leistungen, das in den Vorjahren aufgegleist worden war. (Bild: Andrea Häusler)

Brauchen Sie Unterstützung beim Fensterputzen, Hilfe bei der Gartenarbeit, beim Schneeschaufeln oder Brennholzschichten? Die Vermittlung von Gelegenheitsarbeiten ist eines von zahlreichen Standbeinen, auf denen der B’treff am Flawiler Bahnhofplatz fusst.

Der offene Treffpunkt spricht mit seinem Angebot insbesondere sozial benachteiligte Menschen an. Nach 15 Jahren hat sich die Institution etabliert. Auch deshalb, weil es dem Verein und dem Leitungsteam gelungen ist, die Leistungen und Angebote den wechselnden Gegebenheiten und Bedürfnissen anzupassen. Dies trifft auf die erwähnte «Jobbörse» zu, aber auch auf das Projekt «Garten pur». Ursprünglich als Gemeinschaftsprojekt gedacht, sei die Idee am Individualismus der Menschen gescheitert, sagt Stellenleiterin Sabine Dankesreiter. «Gemeinsam pflanzen, pflegen, ernten, kochen und geniessen - das Konzept hat die Beteiligten überfordert.» Seit Sommer vergangenen Jahres würden die von der Gemeinde gepachteten Gartenbereiche zur freien Verfügung an Interessierte vergeben. Das funktioniere, stellt Sabine Dankesreiter fest, merkt aber an, dass der Gemeinschaftsgedanke – über die solidarische Pflege der Wege und Kompostanlagen hinaus – doch wieder in irgendeiner Form einfliessen solle.

Reparatur-Kundschaft aus der halben Schweiz

Ohne Zutun auf Erfolgskurs bleibt das vor vier Jahren neu ins B’treff-Angebot integrierte Reparatur-Café «Reparatutti. Nach dem Motto reparieren statt wegwerfen bieten hier, jeweils am Vormittag des zweitletzten Samstags im Monat, pensionierte Fachleute Unterstützung bei der Reparatur von Gebrauchsgegenständen jeglicher Art an. «Die Kundschaft reist aus der halben Schweiz an, um ein Erbstück oder ein Lieblingsgerät wieder funktionsfähig zu bekommen», weiss Sabine Dankesreiter. «Wir hatten schon Leute aus Chur oder Basel hier.»

Gerade für auswärtige Besucher, die mit dem Zug oder dem Postauto reisen, sei der zentrale Standort ein riesiges Plus, betont sie. Ein Umzug könne deshalb kein Thema sein, obwohl die Platzverhältnisse auch nach der Auslagerung des Leitungsbüros an die Oberdorfstrasse im August 2017 eher knapp seien. Kein Wunder: Neben dem Tisch für Gespräche, der Kaffeeküche, den PC-Arbeitsplätzen für B’treff-Nutzer und Regalen mit Secondhandkleidern muss auch Platz sein für eine Spielecke. Diese werde gerade umgestaltet, sagt Sabine Dankesreiter.

Keine Mühe, Freiwillige zu finden

Im Sommer sind es drei Jahre, seit sie die B’treff-Leitung mit einem 30 Prozent-Pensum übernommen hat. Inzwischen ist die Stelle auf 55 Prozent aufgestockt worden. Dennoch sagt Sabine Dankesreiter: «Die Arbeitstage sind intensiv.» Aufwendig seien im Besonderen die vielfältigen Aufgaben im Integrationsbereich. «Derzeit führen wir beispielsweise drei Deutschkurse auf verschiedenen Niveaus mit einer sehr guten Lehrerin». Eine zweite Lehrperson werde noch gesucht.

Im Gegensatz zu vielen Vereinen, die Mühe haben, Freiwillige in Funktionen einzubinden, herrscht im B’treff kein akuter Personalmangel. Das Team bezeichnet Sabine Dankesreiter als «sehr stabil». Das sei wichtig. Auch für die Besucherinnen und Besucher, die hier temporäre Arbeitsplätze finden, sich an den Kleiderständern bedienen, eine Beratung suchen oder plaudern möchten. «Man kennt sich, weiss um die richtigen Ansprechpartner.»

Keine speziellen Festanlässe

15 Jahre sind ein Markstein, aber kein «richtiges» Jubiläum, sagt Sabine Dankesreiter. Deshalb werde auch nicht offiziell gefeiert. Einzig für den Bildungsanlass im November habe man sich, über die üblichen Vorträge hinaus, auf ein Überraschungsprogramm verständigt.