1125-Jahr-Jubiläum Watto, der Gründer von Wattwil, begleitet das Jubeljahr der Gemeinde Das 1125-Jahr-Jubiläum der Gemeinde bildet die Klammer um das Jubeljahr 2022, in dem auch die Eröffnungen von Badi und Bistro-Kiosk, Umfahrung sowie Sport- und Freizeitanlage Rietwis gefeiert werden. Möglichst das ganze Dorf soll während des nächsten Jahres «Flagge zeigen».

Siedler Watto begleitet das Jubeljahr der Gemeinde Wattwil. Die Figur wird in der virtuellen Dorfführung vom Hemberger Schauspieler Simon Keller verkörpert. Bild: PD

Im Jahr 897 wurde Wattwil erstmals urkundlich erwähnt, weshalb die Gemeinde 2022 ihr 1125-Jahr-Jubiläum feiert. Die Ortsbezeichnung «Wattinwilare» geht zurück auf einen alemannischen Siedler namens Watto, der hier Land des Klosters St.Gallen bewirtschaftete. Die Figur des Watto wird das Jubiläumsjahr begleiten und der Bevölkerung sporadisch seine Aufwartung machen.

Mehrere Anlässe zum Feiern

2022 ist aber nicht nur ein Jubiläumsjahr, sondern bringt wichtige Entwicklungsschritte für Wattwils Zukunft. Insbesondere entlastet die Umfahrungsstrasse 2. Etappe ab September das Zentrum vom Durchgangsverkehr. Damit und mit der Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse gewinnt der Ortskern an Aufenthaltsqualität und wird zum Wohnen und Arbeiten noch attraktiver, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt.

Zusätzlich gestärkt wird das regionale Zentrum auch mit der neuen Sport- und Freizeitanlage, deren Bau ebenfalls im September vollendet sein wird. Die Gemeinde Wattwil verbindet das historische Jubiläum mit den Meilensteinen für die Zukunft, indem sie mit dem Logo «1125 Jahre Wattinwilare» eine Klammer um die anstehenden Festanlässe bildet.

Das gilt für den Stand der Gemeinde an der Toggenburgermesse TOM, die Eröffnung des renovierten Schwimmbads sowie für die Eröffnung der Gesamtsportanlage Rietwis. Auch die Eröffnung der Umfahrungsstrasse, die gemeinsam mit der Gemeinde Ebnat-Kappel organisiert wird, wird mit dem Jubiläum verknüpft. Der Abschluss des Jubeljahres erfolgt im Rahmen des RockXmas-Weihnachts-Events am Sonntag, 18. Dezember 2022.

Festanlässe 2022 im Überblick 6.–8. Mai: Toggenburger Messe, Markthalle 3./4. Juni: Eröffnung Schwimmbad und Bistro-Kiosk 20./21. August: Eröffnung Umfahrungsstrasse, Tunnel Lochweidli-Scheftenau 23.–25. September: Eröffnung Sport- und Freizeitanlage Rietwis 16.–18. Dezember: RockXmas Bräkerplatz-Kirchplatz

Dorfführung mit virtueller Anleitung

Dem Zeitalter der Digitalisierung entsprechend, lässt die Gemeinde Wattwil die ereignisreiche Geschichte des Dorfs in Form eines «Augmented Reality»-Dorfrundgangs dokumentieren. Die Gründerfigur Watto führt sein Publikum zu acht Stationen rund ums Dorf.

Dort befinden sich Informationstafeln mit QR-Codes. Werden diese über das Mobiltelefon aktiviert, erscheint Watto auf dem Bildschirm und erzählt in einer kurzen Video-Sequenz die passende Episode. Die Themen reichen von der Gründung des Weilers Wattinwilare bis zum Kloster St.Maria der Engel, von der Bedeutung von Bauern und Gewerbe und der Textilindustrie bis zu Bildungsstandort und Zukunftsvision. Start und Ziel der interaktiven «Festschrift» befinden sich am Bahnhof Wattwil.

Gemeinde lanciert eine jährliche «Goldene Ehrennadel»

Zum Abschluss des Jubeljahres wird am RockXmas 2022 erstmals die «Goldene Wattwiler Ehrennadel» vergeben. Diese soll künftig einmal im Jahr an eine engagierte, langjährig verdiente Wattwiler Persönlichkeit aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales etc. verliehen werden.

Im Rahmen einer Projektwoche «Wattwiler Geschichten» besuchen Schülerinnen und Schüler vor den nächsten Sommerferien Grosseltern, Nachbarn oder auch Eltern. Diese sollen den jugendlichen Reportern ihre Erfahrungen und Geschichten schildern. Die Bilder, Videos und Erzählungen sollen dann unter professioneller Mithilfe als Kurzberichte, Social-Media-Beiträge oder als Fotogalerie aufgearbeitet werden. Das generationenverbindende Projekt wird von der Schulgemeinde Wattwil-Krinau und den Schulleitungen durchgeführt.

Das ganze Dorf soll Flagge zeigen

Alle Wattwilerinnen und Wattwiler, Vereine und Firmen haben die Möglichkeit, das 1125-Jahr-Jubiläum bekanntzumachen und ihre Gemeinde mit Stolz zu präsentieren. Dafür stellt das Jubiläums-OK verschiedene Kommunikationsmittel zur Verfügung: von Fensterfahnen, Auto- und Fensterklebern und kleinen Stickers bis zu Vorlagen für Briefpapier und Mail-Absender, Banner für Websites und Beiträge auf den sozialen Medien. Die Kommunikationsmittel sind ab sofort bestellbar und erhältlich über die Website www.wattinwilare.ch. Mit Ausnahme der Fensterfahnen sind alle kostenlos.